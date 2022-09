"Pellegrini bol jednoznačne suverénnejší premiér, než Eduard Heger," vyhlásil šéf liberálov Richard Sulík (54) počas stredajšieho odvolávania Igora Matoviča (49) z postu ministra financií. Mimoriadne kritický odkaz do radov vládneho hnutia OĽaNO rozhneval dokonca aj predsedníčku koaličnej strany Za ľudí Veroniku Remišovú, ktorá pre Sulíka nakrútila súkromný odkaz!

Sulík totiž naznačil, že skutočným lídrom súčasnej koalície nie je premiér, ale ním ostáva Matovič. "Pellegrini bol jednoznačne suverénnejší premiér, ako je Eduard Heger, čo ma mrzí, keďže je to človek, s ktorým mám osobne veľmi dobrý vzťah. Dohody s ním platia a dá sa s nim kultivovane fungovať," vyhlásil Sulík s tým, že miera Hegerovej samostatnosti je citelne nižšia, ako to bolo v prípade Pellegriniho. "Dnes teda formálne síce odvolávame ministra financií, no v skutočnosti de facto odvolávame premiéra Matoviča," odkázal.

Tieto slová poriadne nasrdili Veroniku Remišovú, ktorá Sulíkovi pripomenula, že v spoločnej vládnej koalícii strávil dva a pol roka. Celý odkaz ministerky Remišovej (46) si môžete pozrieť v priloženom videu.