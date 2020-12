Celý konflikt medzi lídrami SaS a OĽaNO je už niekoľko mesiacov založený na tom istom a síce rozdielnom pohľade na boj s pandémiou koronavírusu. Najnovšie mal Matovič na Sulíka ťažké srdce preto, že stále nenakúpil nové antigénové testy, ktoré potrebujeme na pretestovanie obyvateľstva. Šéf rezortu hospodárstva argumentoval pre zmenu tým, že ak by to urobil podľa požiadaviek premiéra, bolo by to protizákonné. Na to ho Matovič túto stredu vyzval, aby do ďalšieho dňa predložil v skrátenom konaní novelu zákona o verejnom obstarávaní.

Na snímke premiér SR Igor Matovič (OĽaNO) prichádza na zasadnutie Ústredného krízového štábu 23. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann



To Sulík však neurobil a svoje vysvetlenie poskytol všetkým médiám vo štvrtok na obed. „Meniť expresne rýchlo legislatívu na požiadanie kohokoľvek, nie je možné. Legislatívny proces má svoje pravidlá upravené na národnej úrovni a v prípade pravidiel verejného obstarávania aj v európskej smernici o verejnom obstarávaní, ktorá je nadradená našim zákonom. Porušenie týchto pravidiel je v právnom štáte neprípustné a rezort hospodárstva preto nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ako to žiada premiér Igor Matovič," znelo oficiálne stanovisko Richarda Sulíka. Ten zároveň pripomenul, že tento zákon navyše spadá do kompetencie podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina), ktorý iba prednedávnom pripravil jeho novelizáciu.

