Poslanci Národnej rady SR v utorok neschválili program mimoriadnej schôdze v súvislosti so stíhačkami MiG-29, ktoré by Slovensko mohlo posunúť Ukrajine. Schôdzu inicioval Smer-SD a chcel na rokovaní presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. Strana tvrdí, že vláda je len dočasne poverená a nemá kompetencie na rozhodovanie o zásadných zahraničnopolitických otázkach.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) neotvorenie schôdze vysvetľoval tým, že dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) je na rokovaniach v zahraničí, a požiadal, aby sa o téme stíhačiek v parlamente nerokovalo. Predseda Smeru-SD Robert Fico označil za nevídané, že dočasne poverený minister určuje chod parlamentu.

Dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer má naopak jasno, ako by sa malo Slovensko k téme darovania stíhačiek postaviť. "Je to vážne zahranično-politické rozhodnutie, o tom nepochybujem...Ja osobne si myslím, že Slovensko by malo poslať Migy-29 Ukrajine a posilniť tým jej sebaobranyschopnosť, a pomôcť jej zvládnuť túto vojenskú agresiu," povedal v utorok novinárom Káčer.

Ministra sa pýtali aj na to, aký signál by vyslalo do zahraničia to, keby sa stíhačky nemohli vyslať z dôvodu, že slovenská vláda je v demisii? "Ja by som to otočil naopak. Aký signál by vyslalo, kebyže to dokážeme. Zatiaľ nikto takýto krok neurobil. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré veľmi výrazne podporujú Ukrajinu v jej snahe o sebaobranu. Slovensko je v tom lídrom a patrí medzi Top 5, alebo Top 8 krajín," povedal Káčer.

"Sú situácie, v ktorých je dobré byť prvý. Slovensko málokedy býva v dobrých veciach prvé," reagoval Káčer na otázku, prečo by sme mali byť prvou z krajín, ktoré dodajú stíhačky Ukrajine. CELÉ VIDEO S KÁČEROM SI POZRITE TU:

Minister Káčer a ukrajinský prezident Zelenskyj. Zdroj: Facebook/Rastislav Káčer

