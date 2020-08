S informáciou, že Bíreš by mal po dlhých štrnástich rokoch už do konca tohto týždňa odísť, prišiel ako prvý portál aktuality.sk. Táto informácia sa však napokon nepotvrdila. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský síce po rokovaní vlády potvrdil, že uvažuje o výmene ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, no zároveň dodal, že to ešte nebolo prerokované vo vedení rezortu.

Na snímke zľava ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský Zdroj: František Iván

Poznamenal, že je to úvaha jeho a vedenia ministerstva. Dôvodom je podľa neho hlas nespokojných ľudí z regiónov. "Je to problém výkonnosti samotnej veterinárnej správy," priblížil Mičovský. Podľa vlastných slov sa o tom ešte nerozprával so samotným Bírešom, ktorý však zatiaľ jeho podporu má.



Bíreš infromáciu nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. "Všetko je možné, no ja som do rúk žiaden papier nedostal. Platí, že menuje a odvoláva minister,“zhodnotil situáciu Bíreš, ktorý však vtedy ešte záhadne dodal, že ak niekto s touto informáciou prišiel, zrejme ju odniekiaľ mal. Podľa vlastných slov žiaden konflikt s ministrom Mičovským nemal. „Konflikt sme s ministrom nemali, aj tento týždeň sme riešili pracovné veci,“uzavrel.

Bíreš je pritom vo všeobecnosti považovaný za skúseného odborníka vo svojej oblasti a otázka, či po dlhých rokoch na poste riaditeľa skutočne skončí, tak nateraz ostáva nezodpovedanou.