„Vo východnej časti Európy sú dve možnosti, kam Biden môže zamieriť. Buď to bude Bratislava, alebo nejaký štát na Balkáne,“ spresnil podľa denníka Pravda nemenovaný predstaviteľ americkej diplomacie.

Mohla by Slovenská republika organizovať stretnutie Joea Bidena a Vladimira Putina?

Exminister zahraničných vecí Eduard Kukan odpovedal v relácii Ide o pravdu, že šanca Slovenska je väčšia.

„Ak prezident USA príde do Bratislavy, oznámime to slovenským orgánom do dvoch týždňov, čiže najneskôr okolo začiatku mája," dodal exminister. Poznamenal tiež, že rozhodnutie bude závisieť od vývoja na ukrajinsko-ruských hraniciach, ktorý sa vyhrocuje. „O súvisiacich podrobnostiach sa však nemôžem nijako zmieniť," uviedol.

Na snímke je Eduard Kukan. Zdroj: TASR

Biden by sa mal podľa tohto zdroja z USA zúčastniť na prestížnej medzinárodnej konferencii GLOBSEC, ktorá je plánovaná v júnovom termíne.

Hlavným bodom cesty šéfa Bieleho domu do Európy je samit NATO, ktorý sa v Bruseli uskutoční v júni.