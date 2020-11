Ťažká autonehoda pripútala šéfa parlamentu na nemocničné lôžko a hoci to vyzeralo tak, že dlho ho nebudeme vidieť ani počuť, opak je pravdou. Síce vo veľkých bolestiach a so železným golierom na krku, no už pár dní po operácii sa ozval s odkazom, že dianie na Slovensku sleduje a prosí politikov, aby držali spolu rovnako, ako sa zomkli lekári z rôznych nemocníc, aby mu zachránili život. ,,Pomaly regeneruje a chodí už aj po schodoch, no stále má bolesti. Jeden deň je lepší, druhý horší,“dozvedeli sme sa od jeho najbližších.

No a zrejme v tých lepších dňoch skrsol Kollárovi v hlave - vzhľadom na jeho zdravotný stav - celkom nezvyčajný nápad.

V utorok 24. novembra by sa údajne rád objavil na pôde parlamentu. „Silou-mocou chce otvoriť najbližšiu schôdzu,“prezrádza zdroj, čo nakoniec pre Plus JEDEN DEŇ potvrdil aj samotný Kollár. „Áno, je to pravda, chcel by som prísť na 15 minút a potom pôjdem naspäť do nemocnice,“uviedol. V spomínaný deň sa začína schôdza, na ktorej majú poslanci voliť nového generálneho prokurátora.

Z Kollárovho riskantného zámeru však tuhne krv v žilách. Predseda hnutia Sme rodina priznáva, že na takýto krok určite nebude sám a opäť dá na rady odborníkov. „Všetko sa rozhodne 23. 11. po konzultácii s lekárom,“uzavrel. Šéf parlamentu by však podľa nepotvrdených informácií ešte v ten deň rád stihol aj krátke stretnutie s predsedom vlády Igorom Matovičom (47).

Aj keď všetko nasvedčuje tomu, že Kollár sa napriek ťažkým zraneniam zotavuje rýchlo, objavili sa informácie, že v blízkej budúcnosti ho čaká ďalšia závažná operácia. Kollár to označil za výmysel. Predseda parlamentu po ťažkej autonehode skončil v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. V prvých dňoch absolvoval prevozy medzi niekoľkými špecializovanými oddeleniami. „Najprv som sa dostal do Nemocnice Svätého Michala, odkiaľ ma previezli do Petržalky, kde mi urobili prvý cievny zákrok. Po zákroku ma previezli na traumatológiu na Kramáre, kde ma dali dokopy a naozaj vytrhli hrobárovi z lopaty,“ popísal udalosti v krátkom videu z nemocnice ešte začiatkom novembra. Predseda Národnej rady by mal v nemocnici zotrvať ešte niekoľko týždňov.

