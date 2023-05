Prezidentka by mala začiatkom budúceho týždňa odvolať všetkých ministrov a na ich miesto by sa mali postaviť bývalá detská ombudsmanka Jana Dubovcová ako ministerka spravodlivosti a štátny tajomník ministerstva financií Peter Švec bude rovno povýšený na ministra v tomto rezorte.

Na snímke viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor. Zdroj: Jaroslav Novák

Lívia Vašáková, ktorá je generálna riaditeľka Plánu obnovy by mala stáť na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Štandard upozorňuje, že informáciu im potvrdili dva zdroje, ktoré nechceli byť menované.

Na snímke generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Lívia Vašáková. Zdroj: Jaroslav Novák

Pre viacerých ministrov, ako napríklad Jána Horeckého (školstvo), Viliama Karasa (spravodlivosť) a Karela Hirmana (hospodárstvo) to pravdepodobne bude znamenať koniec ich politickej kariéry. Minimálne do najbližších volieb.

Denník Štandard prišiel s informáciou, že vláda Eduarda Hegera padne a prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje novú úradnícku vládu, na ktorej čele by mal stáť viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Zdroj: Pavel Neubauer

Ostatní ministri sa pravdepodobne vrátia do poslaneckých lavíc, kde by následne skončili aj ich náhradníci. Napríklad, pre Györgyho Gyimesiho, ktorý je náhradníkom ministra obrany Jaroslava Naďa, by to znamenalo, že v slovenskom parlamente končí.

