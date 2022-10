„Typické pre rozvoj akejkoľvek závislosti a od alkoholu takisto, je, že človek nie je schopný ovládať pitie a stráca kontrolu. Čím mladší človek začne s konzumáciou alkoholu, tým ľahšie sa stane závislým a potom, keď má 30 rokov, je ťažké to stopnúť. Ak chceme redukovať negatívne následky alkoholu, tak by som bol za to, aby bol povolený od 21 rokov, ako to majú Nóri či Spojené štáty americké." Týmito slovami okomentoval aktuálnu situáciu na Slovensku v rozhovore pre denník N riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica.

Jeho slov sa okamžite chytili tvorcovia politickej relácie TV Markíza Na telo, ktorí s názorom odborníka konfrontovali diskutujúcich politikov Juraja Krúpu (SaS), Matúša Šutaja-Eštoka (Hlas-SD) a Juraja Šeligu (Za ľudí). „Myslím si, že áno,” zareagoval čerstvý liberál Krúpa na otázku, či by v parlamente za návrh s takýmto riešením zahlasoval. Generálny manažér Hlasu ho doplnil veľavravnám „Pokojne” a podpredseda Za ľudí bol taktiež za. „Áno,” uviedol pred televíznymi obrazovkami.

Našiel by návrh však podporu aj ďalších poslancov NR SR? „Myslím si, že takýto zákon je morálne správny, ako aj dobrý úmysel, neviem, či by sa však v praxi ujal. Alkohol ešte k šťastiu nikomu nepomohol, jedine ak na uvoľnenie pri nejakej príležitosti. No treba aj rešpektovať slobody dospelého človeka, čiže je to každého súkromná vec, či požíva alkohol, alebo nie. Každý má vedieť, kde je miera,“ vyjadril sa súčasný kandidát na post predsedu Košického samosprávneho kraja Erik Ňarjaš z OĽaNO.

Každý má vedieť, kde je jeho hranica, odkazuje Ňarjaš. Zdroj: facebook E.Ň.

„Neviem, aký bude mať výsledný efekt to, že zvýšime spomínanú hranicu z 18 na 21 rokov. Skôr si myslím, že by sme mali robiť viacero preventívnych opatrení alebo podporiť nápady, ako navrhoval minister financií Igor Matovič a síce, aby boli odoberané autá a dávané prísnejšie tresty za užívanie alkoholu. Myslím si, že zvýšenie vekovej hranice absolútne nič nevyrieši. Stačí si pozrieť štatistiky, koľko ľudí šoféruje vo veku od 18 do 21 a koľko od 21 vyššie. To by sme už rovno mohli zakázať alkohol ako taký," doplnil ho kolega z poslaneckého klubu Tomáš Šudík.

Vyjadril sa aj Ján Benčík (SaS): "Nemôžem pomôcť, ale mne to pripadá ako populistické riešenie vyprovokované tragickou nehodou, pričom k nej nemá žiadny vzťah a problém alkoholizmu na Slovensku účinne nevyrieši. Je to na odbornú diskusiu, nie je to o tom, čo si myslia politici. Cesta vedie cez výchovu a vzdelávanie a dodržiavanie existujúcich zákonov - nešoférovať keď človek pije."

Príliš veľký zmysel obmedziť vekovú hranicu však paradoxne nevidí ani lekár Marian Šóth: Jeho reakciu si prečítajte v NAŠEJ GALÉRII.

Zaujímavý pohľad na celú komplikovanú situáciu prezentoval v odpovedi pre náš denník psychológ Dušan Kešický. „Čím začne mladý človek neskôr piť, tým lepšie. Lebo tým je jeho nervový systém zrelší. Druhá vec, tá otázka je vymožiteľnosť a či sa nedá oveľa lepší efekt dosiahnuť nie reštrikciami, ale výchovou. Možno, že keby sa povedalo, že sa môže piť od dvadsaťjeden rokov, tak by to aj rodičia vnímali ako signál," uviedol s dôvetkom, že dôležité je aj to, kedy sa deti k alkoholickým nápojom dostávajú: „Ja si myslím, že škodlivé a kontraproduktívne to nebude, ale či to bude mať nejaký zmysel, je veľmi otázne. Na strednej škole sa bežne požíva alkohol a to sú deti, ktoré majú pod osemnásť rokov. Zmysel má to, keď dieťa začne piť čím neskôr a najlepšie nikdy.“

