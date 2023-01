Máme republiku! Tak znie názov knihy, ktorú vo štvrtok 26. januára v bratislavskom Auparku slávnostne odprezentoval a pokrstil Peter Weiss (70). Expolitik pri tejto príležitosti denníku Plus JEDEN DEŇ prezradil aj to, či zvažuje kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky!

Kniha má podľa Weissa predovšetkým podnietiť diskusiu o zmysle slovenskej štátnosti a potrebe slovenského vlastenectva, poslúžiť môže aj ako pomôcka pre učiteľov dejepisu. "Dal som tam nielen veci, ktoré som naštudoval, pretože o delení federácie som písal vedeckú štúdiu, ale aj moje osobné skúsenosti ako aktéra vtedajšieho politického diania," poznamenal Weiss k publikácii, ktorú tvorí 14 upravených a aktualizovaných esejí v minulosti publikovaných v denníku Pravda.

O tom, ako vznikala samostatná republika s Weissom počas štvrtkového večera diskutovali exminister Milan Kňažko (77) a Pavol Demeš (67), ktorý zakladal ministerstvo medzinárodných vzťahov ako jeden z pilierov budúcej samostatnej slovenskej štátnosti.

Pre denník Plus JEDEN DEŇ Weiss uviedol, že slovenskú súdržnosť v súčasnosti okrem iného ničí vzájomné "hejtovanie" politikov na sociálnych sieťach. "Vytratil sa kultivovaný dialóg o aký sme sa dnes pokúšali s Milanom Kňažkom a Pavlom Demešom," prezradil Weiss so slovami, že túto zostavu si na odprezentovanie knihy zvolil úmyselne. "Chceli sme dať najavo, že aj politikov s inou politickou "farbou," ktorí boli súčasťou rôznych strán, môže spájať vzťah k vlastnému štátu," povedal.

Milan Kňažko neskôr pre náš denník zdôraznil, že súčasnej politike chýbajú predovšetkým štátnici. "Ak sa o niekom povie, že je dobrý politik, ale slabý štátnik je to nezmysel," vyhlásil Knažko. "Súčasťou dobrého politika musí byť aj istá úroveň práve v tejto oblasti," dodal. Kňažka sme sa okrem iného pýtali aj na to, koho by volil v predčasných parlamentných voľbách. Viac sa dozviete v priloženom videu.

Krst Weissovej knihy si nenechala újsť ani exministerka financii Brigita Schmögnerová (75), ktorej po 30. rokoch samostatnosti republiky na Slovensku azda najviac chýba kultúrna úroveň. "Bohužiaľ za ostatných 20 až 30 rokov skutočne klesla. To veľmi úzko súvisí aj s klesajúcou úrovňou vzdelanosti. A to všetko sa odráža v každej fáze spoločenského života. Najväčšmi, asi v politike," skonštatovala. Exministerka sa následne vyjadrila aj k predpokladanému septembrovému termínu predčasných volieb. Jej nekompromisné stanovisko si môžete vypočuť vo videu.

Na prestížnej udalosti nechýbal ani ešte stále "čerstvý" politický dôchodca Béla Bugár. Ten je presvedčený, že zo súčasnej politiky sa vytratila schopnosť "normálne" vládnuť. "Každá vláda robí chyby, ale v súčasnosti, po 30. rokoch, predsa nemôžeme mať vládu, ktorá má tak obrovskú nepopularitu," mieni Bugár. "Treba navrátiť dôveru ľudí vo vládne a štátne inštitúcie," doplnil expolitik so slovami, že práve to bude najdôležitejšou úlohou do budúcnosti, a to bez ohľadu na to, ktorá vláda sa po voľbách chopí moci.

