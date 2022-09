Štát chce mať väčšiu právnu istotu pri riešení krízy v energetike. Pred tým, ako prijme uznesenie o všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti plynu a elektriny, sa musia zmeniť štyri zákony. Tie už má ministerstvo hospodárstva nachystané a najneskôr dnes ich dá do pripomienkového konania. Po pondelkovom rokovaní vlády to povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

„Pondelková vláda nebola o prijímaní opatrení, ale o informovaní. Rozhodnutie, ktoré bolo prijaté je, že do riadneho legislatívneho procesu idú návrhy ministerstva hospodárstva, vďaka ktorým bude uvoľnené schválenie rozhodnutia o všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ),“ povedal Galek. Štát bude podľa VHZ môcť ovplyvňovať dodávky a ceny aj inej elektriny, než bolo dohodnuté v zmluve so Slovenskými elektrárňami. Návrhy rezortu by sa preto mali za sedem dní dostať do parlamentu a mali by byť schválené v skrátenom legislatívnom konaní.

K situácii sa dnes vyjadrí opozičný Hlas. Sledujte od 10.00 naživo brífing Pellegriniho a spol:

Pellegrini hneď na úvod vyhlásil jeho základné tri požiadavky: „Okamžité vyriešenie politickej krízy, okamžitá pomoc ľuďom kvôli zdražovaniu potravín a iných vecí, okamžitá pomoc ľuďom kvôli nárastu energií.“ Potom sa šéf Hlasu pustil do jednotlivých členov koalície, vrátane odchádzajúcej SaS. Podľa Pellegriniho treba čo najskôr urobiť predčasné voľby.

„Potraviny vzrástli neskutočným spôsobom,“ povedal Pellegrini s tým, že pomoc ľuďom je veľmi nízka. Podľa šéfa Hlasu je pomoc vlády občanom rovnako nedostatočná, ako tomu bolo cez koronakrízu: „A to ešte len pocítime zvyšovanie cien energií. Dali sme do parlamentu dva návrhy. Prvý je, aby sme každému seniorovi dali do konca roku navyše 515 eur. Druhý návrh je na pomoc rodinám. Každé nezaopatrené dieťa by malo dostať jednorázový príspevok 200 eur. “

Pellegrini zároveň skritizoval vládu za to, že nerobí žiadne opatrenia na ochranu ľudí a podnikov pred nárastom cien energií. Vraj sa strácame v chaose, lebo stále nevieme, o akú sumu sa budú ceny energií zvyšovať. „Navrhujeme, aby každá domácnosť, ktorá má hrubý príjem nižší ako 2000 eur dostala od októbra 2022 do marca 2023 po 300 eur.“ Hlas má záujem chrániť aj podniky, pre ktoré by mal byť kompenzačný fond.

