Krajniak uviedol, že hnutie Sme rodina bude rešpektovať akýkoľvek výsledok sporu medzi SaS a OĽaNO, no preferuje, aby sa dohodli. Minister dodal, že ak vznikne menšinová vláda, ukáže sa, či sú schopní prijímať opatrenia na pomoc ľuďom. „Buď toto v parlamente v septembri prejde, alebo to potom nemá zmysel," dodal. Predseda Sme rodina Boris Kollár už viackrát zopakoval, že pokiaľ nebude vedieť menšinová vláda prijímať opatrenia a zákony, treba ísť do predčasných volieb.

Súbežne s týmito vyjadreniami však Sme rodina dodáva, že považuje za nevyhnutné zastropovanie cien energií. „Situácia je vážna, na Slovensku musíme zastropovať ceny energií, aby ľudia, firmy aj verejný sektor vedeli, na čom sú,“ vyhlásil to v piatok (2. 9.) pred rokovaním vlády minister práce Krajniak.

„Neexistuje, že my sa pozeráme pol roka na to, aby časť špekulantov, obchodníkov s energiami a bánk bohatla na tom, že na Slovensku vyrábame elektrinu za 20 – 40 eur za megawatt a potom sa vracia na Slovensko za 500 eur a musia to platiť firmy a domácnosti. Toto sa musí skončiť," zdôraznil.

Dúfa, že materiály Ministerstva hospodárstva SR o energiách budú pripravené tak, aby ich vláda mohla schváliť. „Musia byť kompenzácie pre ľudí, ale situácia je taká vážna, že my musíme cenu zastropovať, aby ľudia, firmy, verejný sektor, zariadenia sociálnych služieb minimálne rok vedeli, na čom sú a vedeli s istotou počítať, že takéto budú mať ceny elektriny, plynu, tepla," podotkol.

„Poliaci, Rumuni, Španieli, Portugalci prijímajú domáce opatrenia a my čakáme na čo?" pýtal sa minister s dôvetkom, že schopnosť parlamentu prijať v septembri zastropovanie považuje strana za svoju podmienku. Po splnení týchto podmienok žiadajú kollárovci aj exekučnú amnestiu.

„Sme rodina sa snaží byť v tomto spore konštruktívnejšou stranou.

Nechce sa miešať do hádok a osobných sporov medzi OĽaNO a SaS, a snaží sa prízvukovať to, že jej ide o konkrétne riešenie,“ myslí si politológ Tomáš Koziak. Podľa jeho slov, pokiaľ sa ukáže, že táto vláda nebude funkčná, Sme rodina sa určite postaví do šíku tých, ktorí budú žiadať predčasné voľby.

