Ďalší protest pendlerov! Dnes podvečer sa postavili proti vláde a zablokovali viacero hraničných priechodov. Nesúhlasia totiž s obmedzeniami pri vstupe na Slovensko. Olej do ohňa prilievajú aj opoziční politici, ktorí nové pravidlá vstupu do krajiny označujú za šikanu nezaočkovaných.

AKTUÁLNE Z PROTESTU

Začiatok protestu bol nahlásený na 17. hodinu, spočiatku sa na mieste nachádzalo približne šesť áut spoločne s šiestimi podpredsedami opozičného Hlasu-SD. Sú medzi nimi Richard Raši, Denisa Saková, Erik Tomáš, Matúš Šutaj-Eštok, Zuzana Dolinková. Hraničný diaľničný prechod Čunovo - Rajka spočiatku nebol blokovaný.

Zástupca cezhraničných pracovníkov Juraj Martiny uviedol, že účastníci protestov už doposiaľ dvakrát blokovali diaľnicu z maďarskej strany hraníc, čím spôsobili zbytočné problémy pre policajtov susedného štátu. Tentokrát si rozhodli blokovať slovenskú stranu diaľnice, keďže nie sú spokojní s opatreniami, ktoré vyhlásila vláda tejto krajiny.

Neskôr sa počet ľudí výrazne zvýšil. Prišla skupina niekoľkých desiatok aút, ich pasažieri vytvorili živú reťaz a zablokovali cestu k hraničnému priechodu. Podľa našich odhadov sa na mieste nachádza približne osemdesiat ľudí. Skandujú: "Hanba! Nedáme sa testovať!"

Policajt z antikonfliktneho tímu sa pokúsil dohodnúť s Denisou Sakovou, aby uvoľnili jeden jazdný pruh. Saková si jeho slová vypočula, no bezčinne odišla. Pozrite si VIDEO:

Priebeh protestu je však aj napriek tomu pokojný. Účastníci sa po hodine a pol protestu dohodli, že budú cestu blokovať ešte hodinu. Asi polovica účastníkov zahlasovala za to, aby sa protest skončil o siedmej. Druhá časť však trvá na tom, že majú konať prísnejšie a sú pripravení zostať na dlhší čas. Kompromisom je, že uvoľnia jeden jazdný pruh pre tých, ktorí sa nemôžu zdržať a protest pokračuje.

Policajné autá a antikonfliktný tím odišli, rovnako aj politici z Hlasu-SD.

Na blokovanom hraničnom priechode sa tvoria dlhé kolóny, na zdržanie upozorňuje aj Zelená vlna.

#VÝSTRAHA Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo - Rajka štrajkujú pendleri, tvorí sa kolóna. — Zelená vlna (@zelenavlna) July 21, 2021

Juraj Martiny po dvoch hodinách protestu vyhlásil, že akciu ukončujú a zajtra budú iniciovať rokovania z ministrom na prerokovanie vyhlášky. Ak sa nepodarí situáciu zmeniť rokovaniami, protestovať budú aj ďalej.

Prečo pendleri protestujú?

Protesty na slovenských hraniciach sa rozbiehajú aj po novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Ľudia žijúci tesne za hranicami a pracujúci na Slovensku nesúhlasia s obmedzeniami pri vstupe do krajiny a preto dnes podvečer zablokovali hranice. Od 9. júla platí, že nezaočkovaní pendleri musia každých 7 dní absolvovať PCR testy, ktoré by si platili z vlastného vrecka.

Ústavný súd však pôvodnú vyhlášku 15. júla zrušil a od pondelka platí nová, ešte prísnejšia vyhláška. Nezaočkovaní pendleri majú mať najviac 7-dňový PCR test a ten zatiaľ štát neprepláca. Tým zaočkovaným stačí registrácia na eHranici a potvrdenie o očkovaní. Cezhraniční pracovnici to vnímajú ako ranu pod pás. „Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nemieni ľuďom z pohraničia ustúpiť. Šikanovanie na hraniciach sa pravdepodobne neskončí ani pod tlakom rozhodnutia Ústavného súdu SR," napísali na facebookovej stránke Slováci v Rajke a okolí.

Na protest proti tomuto rozhodnutiu ľudia blokovali hraničné priechody s Českom, Rakúskom a Maďarskom vo večerných hodinách. Demonštrácia dostala širokú podporu opozičných a mimoparlamentných strán – s pendlermi šli protestovať predstavitelia Hlasu, ktorí terajšie opatrenia označujú výlučne ako „šikanu vlastných občanov".

Žiadajú bezplatné testovanie pre všetkých slovenských občanov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie sú zaočkovaní. „Vláda nemôže ľudí nútiť zaočkovať sa tak, že ich finančne zruinuje,“ povedal podpredseda Hlasu a poslanec Národnej rady Richard Raši (50) s tým, že pendleri často žijú v dvoch bublinách - domácej a pracovnej. Riziko, že zavlečú koronavírus na Slovensko, je podľa neho porovnateľné s ľuďmi, ktorí žijú na Slovensku.

Vládna koalícia o bezplatných PCR testoch rokuje už niekoľko týždňov a podľa informácií rezortu zdravotníctva na tomto už má zhodu. PCR testy majú byť bezplatné aj nad rámec indikovaných prípadov, ale sa ešte diskutuje o ich počte. Do 9. augusta sa však pravidlá nemenia a do tohto dátumu musia nezaočkovaní pendleri za PCR testy zaplatiť z vlastných peniaze alebo sa dať zaočkovať.

Blokovanie hraníc vládni politici v každom prípade nepovažujú za efektívny nastroj. Minister vnútra Roman Mikulec (49) naznačil, že blokovaním hraníc vytvárajú zbytočné napätie. „Absolútne nič im to nepomôže, takáto diskusia nie je konštruktívna," konštatoval šéf rezortu vnútra s tým, že pendleri mali dostatok času na to, aby sa zaočkovali a teraz musia dodržiavať pravidlá. Ak sa sťažujú na to, že ich po prvej dávke vakcíny proti COVID-19 nepovažujú za plne zaočkovaných, tak sa majú obrátiť na Ústavný súd, podotkol.