Podľa slov Petra Pellegriniho totiž málokto môže spochybniť čísla počtu nakazených a hospitalizovaných. Počas tlačovej tohtotýždňovej tlačovej konferencie dodal, že situácia v slovenských nemocniciach sa zhoršuje a v tejto situácii Slovensku nepomôžu teatrálne gestá odmietania dodržiavania opatrení.

„Ak si myslia, že nejakým odporom a teatrálnym nenosením rúška, ako to tu predvádza aj poslanec Národnej rady, prejavujú nejakú hrdinskosť či občiansku neposlušnosť a trestajú tým vládu, sú na veľkom omyle,“ odkázal Pellegrini Milanovi Mazurekovi (Republika), ktorý vo štvrtok v parlamente provokoval odmietnutím nasadenia respirátora. Dodal, že to absolútne dokazuje ich ignoráciu voči ostatným, ktorí si svoje zdravie chrániť chcú. Pellegrini zdôraznil, že je našou povinnosťou platné opatrenia dodržiavať.

Jeho vystúpenie mnohých prekvapilo, doteraz sa totiž v tejto téme vyhýbal zaujať jasné stanovisko. Hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková nesúhlasí s tým, že by Pellegrini odrazu zmenil rétoriku. „Strana Hlas-SD od začiatku hovorí, že pandémiu netreba podceňovať a že sa treba chrániť. Pokiaľ odborníci odporúčajú nosiť rúška alebo respirátor, tak my sme vždy dodržiavali, respektíve vyzývali na dodržiavanie pandemických opatrení,“ uviedla pre Plus JEDEN DEŇ. Podľa jej slov členovia Hlasu v Národnej rade vždy dodržiavali platné pravidlá. Odmieta preto, že by Hlas-SD len teraz začal na to vyzývať.

Je však pravdou, že doteraz sme od Petra Pellegriniho jednoznačne nepočuli vyjadrenie k tomu, že sa treba dať zaočkovať. V tomto smere strana rétoriku zatiaľ nezmenila. „Odkedy je očkovanie dostupné na Slovensku, strana Hlas-SD vyzýva všetkých ľudí, ktorí chcú a môžu, aby sa dali zaočkovať,“ vysvetľovala Macíková. Upozornila na vrcholných predstaviteľov Hlasu, ktorí sú sami zaočkovaní. Takými sú napríklad Denisa Saková, Zuzana Dolinková či Richard Raši, ktorý má zaočkovanú aj dvanásťročnú dcéru. Očkovanie teda naďalej odporúčajú, ale na dobrovoľnej báze.

„Stále platí, že Peter Pellegrini je po prekonaní covidu. Pravidelne sa testuje a dáva si merať protilátky. Zatiaľ takýmto spôsobom si chráni svoje zdravie,“ reagovala hovorkyňa na otázku, či sa líder Hlasu neplánuje dať zaočkovať.

Anketa Páči sa Vám, že Pellegrini sa rozhodol vyzvať ľudí k dodržiavaniu pandemických opatrení? Áno. 51% Nie. 49% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Epidemiologička Zuzana Krištúfková súhlasí s tým, že je správne, ak politici vyzývajú na nosenie rúšok/respirátorov, ale v aktuálnej situácii by bolo správnejšie vyzývať skôr ľudí na očkovanie. „Konzílium odborníkov vyzývalo politikov, aby podporovali očkovanie, lebo sme jediná krajina v Európskej únii, kde opozícia nepodporuje očkovanie a hazarduje tak so životmi aj svojich voličov,“ uviedla Krištúfková.

