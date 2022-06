Spoja sa alebo pôjdu svojou cestou? Je to len hra pre média alebo skutočný rozchod? Kým spočiatku sa o povolebnej spolupráci medzi Smerom a Hlasom hovorilo v rámci povolebných špekulácii, v poslednom období ju líder Smeru Robert Fico (57) otvorene pripustil. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini (46) mu poslal šokujúci odkaz: „Účasť vo vláde, v ktorej by sedel aj Robert Fico, si neviem predstaviť!”

Šéf Smeru dlho nevedel prísť Pellegrinimu na meno. Odkazoval mu, že je falošný človek „s najvyššími ambíciami“ a jeho strana „teoretikov a slniečkarov“, ako je Pellegrini, nepotrebuje. Minulý týždeň však šéf Smeru prehodil výhybku. „Pre Slovensko nie je lepšia alternatíva než spojenie Smeru s Pellegriniho Hlasom,“ povedal opozičný líder v diskusnej relácii Karty na stôl, ktorú pre týždenník Plus 7 Dní moderuje Noro Dolinský. „Spolu môžeme spraviť taký výsledok, že do vlády nebudeme potrebovať tretieho partnera,“ doplnil Fico.

O pár dní bol hosťom relácie Karty na stôl Peter Pellegrini. Noro Dolinský sa ho pýtal aj na to, čo hovorí na výrok šéfa Smeru o dvojkoalícii. „On ani nemal inú možnosť prezentovať súčasnú situáciu,“ začal Peter Pellegrini. „Ak by sa Hlas rozhodol pre inú politickú cestu, Smer zostane v izolácii, lebo nikto by s ním nechcel vládnuť,“ vysvetľoval ďalej. „Smer potrebuje Hlas viac, ako potrebuje Hlas Smer,“ odkázal bývalému straníckemu šéfovi Peter Pellegrini.

Lídra Hlasu sa na túto tému pýtali aj diváci. „S Robertom Ficom som sa mentálne aj ľudsky rozišiel… Účasť vo vláde, v ktorej by sedel aj on, si neviem predstaviť,“ reagoval Peter Pellegrini.

„Je to aktuálne vyjadrenie, ktoré v budúcnosti vôbec nemusí platiť,“ reagoval politológ Radoslav Štefančík. „Peter Pellegrini je dostatočne zrelý a pragmatický politik na to, aby vedel, že pokiaľ to inak nepôjde, bude musieť spolupracovať aj so Smerom,“ vysvetľoval ďalej. Podľa odborníka v prípade Pellegriniho ide len o frázu, ale pokiaľ sa pôjde do tuhého, bude sa vedieť dať dokopy aj s Robertom Ficom. „Jemu nebude osobne príjemné byť opäť s Ficom v jednom vládnom zoskupení, ale pokiaľ to inak nepôjde, určite sa s ním dá dokopy,“ hovorí Radoslav Štefančík.

Odborník nesúhlasí ani s Pellegriniho výrokom, že Smer by viac potreboval Hlas. Dôvod sa dočítate v našej galérii!

V aktuálnych prieskumoch verejnej mienky vystupuje ako jednoznačný favorit strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom vyše 20 percent. Nasleduje Smer-SD Roberta Fica, ktorý by podporilo takmer 15 percent voličov.

Predseda SaS Richard Sulík už dávnejšie zdôrazňoval, že si nevie predstaviť budúcu spoluprácu s Hlasom-SD. Stranu označil za „prezlečený Smer". SaS zároveň vylúčila z akejkoľvek spolupráce stranu Smer, SNS a kotlebovcov – Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS).

V otázke spolupráce Hlasu a SaS však u liberálov existuje značná nejednota.

Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková v diskusnej relácii TV Markíza Na telo pripustila, že si vie predstaviť spoločnú koalíciu s Hlasom-SD v prípade, že by to bola posledná možnosť, ako vytlačiť stranu Republika z koalície.

Naopak jej kolega a minister školstva Branislav Gröhling vyhlásil, že bude na najbližšom kongrese SaS za to, aby strana vylúčila povolebnú spoluprácu s Hlasom. Povedal to v súvislosti s tým, že líder OĽaNO Igor Matovič vyčíta SaS, že sa snažia rozbiť vládu Eduarda Hegera a docieliť predčasné voľby. Podľa Matoviča je SaS vraj už dohodnutá na predvolebnej spolupráci so stranou Pellegriniho, čo však Gröhling odmietol.