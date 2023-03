Jeho vstup do Hlasu-SD oznámil v piatok v Banskej Bystrici na regionálnom kongrese strany jej predseda Peter Pellegrini. Kaliňák vo svojom prejave na kongrese poukázal na nedostatočnú komunikáciu a riešenie problémov samospráv zo strany súčasnej vlády. "Práve preto som prijal ponuku od jedinej politickej strany, ktorá to so samosprávami myslí úprimne a vážne. Prijal som ponuku preto, aby som v politike mohol pomáhať, a to najmä samosprávam, aby som mohol meniť to, čo je potrebné, čo je nevyhnutné a čo je nutné," vysvetlil Kaliňák.

Hlas-SD chce podľa Kaliňáka po úspešných parlamentných voľbách smerom k obciam a mestám zastaviť chaos, stabilizovať situáciu a podporiť koordinovaný rozvoj samospráv. Strana chce po regionálnom kongrese navštíviť každý okres. "Budeme hovoriť o tom, akými krokmi posunúť krajinu dopredu a samosprávy k výraznejšiemu rozvoju," dodal.

Kaliňák svoje rozhodnutie odísť zo ZMOS-u potvrdil tento týždeň pre TASR. Uviedol, že pred rokom v marci avizoval na rade združenia, že ak sa veci nezmenia, nebude mať jeho ďalšie pôsobenie v združení hlbší zmysel. Vo vlaňajších spojených komunálnych voľbách s podporou Hlasu-SD a ďalších strán kandidoval na predsedu Prešovského samosprávneho kraja.