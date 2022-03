V súvislosti so situáciou na Ukrajine máte odlišný názor na vojnu aj na prítomnosť vojsk NATO na Slovensku ako strana Smer-SD. Prekvapuje vás, že Smer ťahá inú, proruskú líniu?

– Nechcem komentovať politickú líniu inej opozičnej strany. Hlas má od začiatku rusko-ukrajinskej krízy jasný postoj. Povedali sme, že tento konflikt musí pomôcť riešiť EÚ a podporovali sme mierové iniciatívy francúzskeho prezidenta Macrona a nemeckého kancelára Scholza. Rovnako sme odsúdili ruskú agresiu, postavenú na spochybňovaní územnej celistvosti Ukrajiny. Vieme, čo si prežil v minulosti náš štát, že boli spochybňované jeho hranice, a to je absolútne neprípustné. Nechceme, aby sa dejiny opakovali. Rovnako dnes cítime, že vojna môže aj individuálnym zlyhaním na jednej alebo druhej bojujúcej strane priniesť ohrozenie Slovenska. Preto podporujeme rozmiestnenie obranného systému NATO na našich hraniciach. Raketový systém Patriot je obranný a je nastavený na zostrelenie akejkoľvek rakety, ktorá by prenikla na naše územie. Nič to však nemení na fakte, že sme odmietli dvojstrannú zmluvu s USA ako nevýhodnú pre Slovensku, a na tom aj trváme.

Ste z prístupu Roberta Fica a Smeru-SD sklamaný?

– Nemám dôvod hodnotiť správanie sa iných strán. Hlas mal od začiatku jasné postoje – vojna je agresia a hrubé porušenie medzinárodného práva, ktoré je neakceptovateľné. V 21. storočí sa nesmie stať, aby sa hranice štátov menili hrubou vojenskou silou. Zároveň by sme mali hľadať európske riešenia pri otázkach, ako sú napríklad sankcie, a v oblasti bezpečnosti si splniť svoje záväzky k NATO.

Niektorí ľudia tvrdia, že krokmi vlády, ako napríklad posielanie zbraní či pohonných látok, podporujeme vojnu. Vy s tým teda nesúhlasíte?

– Som presvedčený, že nesmieme rezignovať na mierové riešenia. Očakávam, že Európa sa zmobilizuje a bude ešte zohrávať dôležitú úlohu pri nastolení mieru medzi oboma štátmi. Chcem, aby EÚ vyšla z tohto konfliktu posilnená a nie oslabená. Slovensko potrebuje silnú Úniu, nie hračku v rukách iných mocností. Pokiaľ viem, vláda poslala na Ukrajinu hlavne pohonné látky a čiastočne zbrane z našich skladov. Rozhodla sa a je to jej zodpovednosť. Hádam si uvedomuje, že aj Slovensko musí byť materiálne pripravené na prípadné ohrozenie. Vnímam, že Ukrajina žiada od ostatných krajín predovšetkým zbrane, no opakujem, musíme sa stále usilovať o čo najrýchlejšie vyriešenie konfliktu a nastolenie mieru.

Článok pokračuje na ďalšej strane.