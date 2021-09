Expremiér a líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini (45) pomocou referenda bojuje za predčasné voľby. V súvislosti s tým sa chce stretnúť aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (48). V rozhovore prezradil aj to, aký má vzťah so šéfom Smeru Robertom Ficom (57) a či si vie predstaviť vládnuť práve s ním.

Plénum Národnej Rady odmietlo vašu Deklaráciu 1. septembra, čo je za tým?

- Veľmi ma to mrzí. Deklarácia nemala nič s politikou, bol to dokument, ktorý sme pripravili k 1. septembru, k sviatku Ústavy.

Ale týka sa aj referenda a tým predčasných volieb, čo je vaša agenda.

- Týka, pretože hlavná pointa deklarácie sa dá vyjadriť v jednej vete. Ak naša moc, poslancov, vychádza z ľudu, tak by sme mali rešpektovať, že ľud nám môže túto moc aj kedykoľvek odobrať. Mysleli sme, že poslanci sa k tomuto prihlásia. Chcem však povedať, že parlament je dnes v takej situácii, že sa už bojí rozhodnúť o hocičom.

Všimla som si, že už aj vy ste pritvrdili slovník, čo u vás nie je bežné a ľudia nie sú na to zvyknutí. Povedali ste, že v parlamente je bordel. Vyzerá, že začínate používať slovník, ktorý je skôr typický pre vášho bývalého šéfa Roberta Fica.

- Chcem si zachovať svoju kultúru. No už ma niektoré veci tak štvú a bola to taká bezmocnosť a rozčúlenie, že som musel použiť tvrdší výraz. To, čo vidíme teraz v parlamente, tak hlboko už dávno neklesla politika Slovenska.

Zostanem pri Robertovi Ficovi, ktorý začal na vás tlačiť a chce sa s vami spájať. Vy ste to označili za kalkul. Chce vás Smer len využiť?

- Kým nás začal vyzývať na spoluprácu, takmer na každej jednej tlačovke na nás útočil. Hlas má jeden rok, sme čerstvo vzniknutá strana. Do volieb, či už predčasných, alebo riadnych pôjde Hlas určite ako samostatný subjekt, suverénna samostatná strana. Chceme ľuďom ponúknuť zaujímavý program a hovoriť najmä o tom, kde sa má krajina posunúť, ako robiť veci, aby sme o niekoľko rokov neskôr žili normálny pokojný život.

Toto bude ale volebný program každej politickej strany.

- Určite áno. Ale chcem povedať, že nevidím dôvod na predvolebné spájanie. Po prvé nevidím žiadne voľby a po ďalšie, ako opozícia spolupracujeme, podpisujeme kolegom všetky návrhy na mimoriadne schôdze, na odvolávanie ministrov. Skôr ma zamrzelo, že kolegovia zo Smeru nám nepodpísali návrh na odvolanie celej vlády, pretože tu už nejde len o ministra Mikulca či ministerku Kolíkovú. Takže myslím si, že ide o vypočítavé gesto a robme si každý svoju politiku najlepšie, ako vieme a uvidíme komu dajú ľudia napokon vo voľbách mandát.

Spomenuli ste ministra vnútra a jeho odvolávanie. V tomto máte názorový prienik so Smerom. Robert Fico nedávno vravel o nejakých dôkazoch, ktoré majú svedčiť proti Mikulcovi. Máte o tom vedomosť?

- Nemám a nemal som možnosť nič vidieť. Ale šíria sa informácie, že možno existujú dôkazy, že pán minister Mikulec priamo komunikoval v určitých veciach s vyšetrovateľmi a asi aj priamo bol za zastavením zásahu, ktorým inšpekcia chcela zadržať univerzálnych svedkov.

Je to ale len v rovine, že sa hovorí.

- Ja som zatiaľ počul, len že „sa hovorí“. Oproti tomu, čo bolo zverejnené v uznesení o vznesení obvinenia týchto vyšetrovateľov NAKA, ktorý asi manipulovali vyšetrovanie, sa spomína, že existuje minimálne 155 rôznych nahrávok. No v uznesení sú len veci, ktoré sa týkajú týchto zadržaných policajtov. A je predpoklad, že medzi týmito nahrávkami môžu byť rôzne rozhovory rôznych aj vysokých predstaviteľov. Ja osobne, aj bez toho som presvedčený, že na čele celej tejto kauzy je Roman Mikulec. Bez jeho vedomia by sa tu nemohlo nič diať. A nitky smerujú až k špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi.

Je to jeden z dôvodov, prečo chcete odvolať celú vládu?

- Určite. Ale vláda zlyháva aj v oblasti hospodárstva. Nerieši ceny energií, rast cien potravín.

Rast energií je však celosvetový problém.

- Ale na to každá vláda nejak reaguje. Táto vláda nám o tom nepovedala nič. Len oznámila ľuďom ako budú rásť ceny. Na druhej strane zdravotníctvo. Vláda neurobila nič s tým, že dnes lekári ešte húfnejšie oznamujú, že ukončia svoju prácu, odmietajú robiť nadčasy, požadujú vyššie platy, je kritický nedostatok sestier. Za rok a pol ani len náznak nejakej pozitívnej zmeny.

Došlo predsa k zmene na poste ministra zdravotníctva.

- Odvolanie ministra Krajčího bolo najmenej, čo sa mohlo stať, to bol človek, ktorý to nezvládal. Ale ukazuje sa, že druhým najnekompetentnejším ministrom je Roman Mikulec. No a hlavne máme teda elitného, vo veľkých úvodzovkách, ministra financií, ktorý vôbec nerozumie, čo robí. Rezort po rezorte, všade sú obrovské problémy.