Líder Hlasu Peter Pellegrini na začiatku tlačovej konferencie zdôraznil, že sa neukrýval, ale bol na dovolenke. Keď sa vrátil, absolvoval päťdňovú povinnú karanténu a potom aj povinný PCR test, ktorého výsledok bol negatívny. Do práce nastúpil oficiálne dnešným dňom.

Pellegrini sa vyjadril k novým opatreniam týkajúcim sa očkovaných a neočkovaných. Keďže dodnes nie je k dispozícii aplikácia na kontrolu green pasov, poslanec sa pýtal ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej, prečo ešte nefunguje aplikácia na kontrolovanie QR kódov. Spomenul aj tému e-hranice, ako aj informáciu, že sa do nej prednedávnom dokázali nabúrať hackeri a podarilo sa im stiahnuť covid pasy.

Následne sa venoval aj téme očkovacej lotérie. "Je to hanba na hanbu, ľudia sa z toho smejú, sú pohoršení a zhrození," komentoval lotériu Pellegrini. Samotná lotéria podľa neho vôbec neprispeje k zvýšeniu zaočkovanosti slovenského obyvateľstva, pretože žrebovanie pozerajú primárne tí, ktorí už vakcínu dostali. "Zaočkovaný dokonca ani nemá motiváciu presviedčať ďalšieho, aby sa zaočkovať dal, pretože by si tým zhoršil šancu vyhrať," dodal Pellegrini. Vyzval Matoviča, aby ukončil očkovaciu lotériu a financie radšej presunul do rezortu zdravotníctva. Lotériu Pellegrini nazval trápnym divadlom a fraškou.

Poslanec Richard Raši zas vyzval ministerstvo zdravotníctva, aby namiesto lotérie každý deň zverejnili reálne dáta o slovenských pacientoch. Od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského Hlas-SD chce, aby každý deň podrobne zverejnili, koľkí z nakazených, hospitalizovaných či na prístrojoch sú zaočkovaní. Len toto podľa Rašiho môže presvedčiť ľudí o účinnosti vakcín. Pellegrini na záver uviedol, že očkovanie bude zvažovať, keď sa protilátky v jeho tele znížia. Vyzval ľudí, aby dodržiavali pravidlá.

"Skutok sa nestal", povedal Pellegrini na margo úplatkov

K otázkam novinárov o braní úplatkov sa Pellegrini vyjadroval len stručne a opatrne. Zdôraznil, že od podnikateľa Miroslava Výboha nikdy nedostal žiadnu škatuľu šampanského s úplatkom. Podľa vlastných slov nevie, či Výboha v menovanom roku 2013 poznal. „Ostáva mi len veriť, že OČTK dobre preskúmajú všetky výpovede, lebo už samotní novinári píšu, čo vo výpovediach nesedí a verím, že pravda vyjde na povrch,“ zdôraznil. Na otázku novinárov uviedol, že nedostal žiadnu pozvánku na výsluch a ani ho nikto nekontaktoval.

Pellegrini podráždene reagoval na otázku novinárky, či by absolvoval detektor lži. Bránil sa tým, že takéto teátra zaviedol Matovič. "Skutok sa nestal", zdôraznil Pellegrini na margo úplatkov.