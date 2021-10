Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini (45) sa na sociálnej sieti vyjadril k tzv. Reformnej jeseni v rámci Plánu obnovy, ktorú včera predstavil premiér Eduard Heger (OľaNO). Ako to už býva u neho zvykom, nešetril kritikou na adresu koalície.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok predstavil tzv. Reformnú jeseň v rámci Plánu obnovy. Na Slovensko má prísť v nasledujúcich týždňoch prvých 822 miliónov eur, ktoré má smerovať na oblasť zdravotníctva, školstva a justície. "Začali sme realizovať plán obnovy a odolnosti. Ideme dať Slovensko do formy," povedal premiér s tým, že Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré odovzdali plán a v rámci krajín V4 bol schválený ako prvý. Podľa jeho slov ho vyhodnotili ako jeden z najkvalitnejších plánov v rámci EÚ.

Ako predseda vlády uviedol, súčasťou "reformnej jesene" bude okrem iného aj reforma zdravotníctva. Tá sa začne optimalizáciou siete nemocníc. Z plánu obnovy bude financovaná aj reforma justície, vzniknúť má nová súdna mapa. Finančné prostriedky z plánu obnovy budú smerovať aj do regionálneho a vysokého školstva, kde majú priniesť prospešné zmeny.

Na reformnú jeseň, ktorú predstavila koalícia, stihol zareagovať aj líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Ten pochybuje o tom, že avizované reformy môže vláda dotiahnuť do konca.

„Keď sa pozerám na to, ako táto amatérska vláda nezvláda ani len dennodenný chod a riadenie nášho štátu, mám vážne obavy ako to dopadne,“ povedal politik vo videu, ktoré uverejnil na sociálnej sieti. Vláda podľa jeho slov robí veľké zmeny a reformy v oblasti súdnictva a zdravotníctva bez tých, ktorých sa to bytostne dotýka. „Ide dokonca priamo proti múru a proti ich názoru a pohľadu na vec,“ tvrdí Pellegrini.

„Ak sa toto nezmení, mám vážne obavy, že dopadneme tak, ako pri Matovičovom reformnom lete, a na Slovensku sa opäť nestane vôbec nič,“ ukončil Pellegrini.

Na protireakciu nebolo treba dlho čakať. O chvíľu sa medzi komentujúci objavil aj jeden z poslancov OĽaNO, ktorý adresoval uštipačný komentár Pellegrinimu.