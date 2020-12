Pellegrini sa pustil do Sulíka: DEJE sa TO za vášho ministrovania! TAKÚ reakciu iste nečakal

"Predpokladám, že prezidentka dospela k záveru, že by sa mala ozvať. Prikláňam sa k jej odporúčaniu, aby krízu riadil niekto schopný. Tam musí byť určite manažér. Niekoho by si mal premiér vybrať. Niekto z rangu ako je Peter Škodný by to mohol byť," povedal Sulík, ktorý naznačil aj meno svojho favorita. Škodný je predsedom permanentného krízového štábu. Predseda liberálov zároveň pripomenul, že je nutné napísať pandemický plán.



Pellegrini prízvukoval, že prezidentka povedala veľmi jasne, čo si o tejto situácii myslí. "Riešením by mohla byť aj demisia pána premiéra a jeho výmena,"dodal Matovičov predchodca. Pellegrini mu vyčíta chaos pri riešení koronakrízy s tým, že vláda ide vo vlnách, avšak podľa jeho slov pôsobí amatérsky. "My sme občania, my nie sme jeho deti, my nie sme jeho poddaní," dodal.

Záujmy gastrobiznisu v tomto období obhajuje práve Sulík. Najnovšie už sú zatvorené aj terasy, jedlo si môžu zákazníci zobrať iba so sebou. "To, čo sa deje v gastrobiznise, je cielená likvidácia gastrobiznise," povedal minister. Jeho rezort kompenzuje nájmy, na čom sa podľa neho pracuje.



Odmieta však mlčať, ak sa hovorí o tom, že reštaurácie museli byť zatvorené v najmenej premorených okresoch a kostoly mohli byť otvorené v najviac premorených okresoch. "Oni nepotrebujú almužny, oni potrebujú podnikať,"prízvukoval. Pellegrini mu však vyčítal, že gastrobiznis sa devastuje za Sulíkovho ministrovania. "Ste druhý najsilnejší muž vo vláde,"dodal šéf strany Hlas-SD.

O opatreniach rozhoduje Ústredný krízový štáb ako poradný orgán. Sulík tam podľa vlastných slov už nechodí. "Trvá to hodiny, ja som tam prestal chodiť, ja ten čas viem lepšie využiť, chodí tam moja poradkyňa," ozrejmil ako fungujú rokovania. Zároveň však prízvukoval, že nie je možné všetky problémy váľať len na Igora Matoviča. "Toľko ľudí, ako to tu začal čistiť, koľko ľudí sedí v base," dodal Sulík. Podľa neho boj proti korupcii robí premiér na jednotku. "Tu to robí na jedničku a nech to tu robí. A ja som ochotný ešte niečo zniesť," povedal s tým, že je schopný zniesť aj konflikt v koalícii.



Ako budú vyzerať Vianoce si však netrúfne odhadnúť. Povedal, že v najbližších dňoch rozhodne Ústredný krízový štáb a následne vláda. Pellegrini sa však domnieva, že premiér nedokáže viesť rokovania a ani krajinu. "Na Ústrednom krízovom štábe to musíte mať za dve hodiny vybavené," dodal s tým, že 10-hodinové rokovanie je nemysliteľný čas. Aj preto sa nečuduje, že ľudia sú v neistote a stupňuje sa nervozita. "Ja som ešte také smutno, takú depresiu, ako je na Slovensku, ešte nezažil,"uzavrel.