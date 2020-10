PELLEGRINI sa pustil do predchodcu Matoviča: Nemôže sa hrať s ľuďmi! Jasná reakcia Sulíka

Pretestovanie obyvateľstva - to je téma, ktorá v posledných hodinách rezonuje v spoločnosti. Iba v sobotu tento zámer predstavil premiér Igor Matovič. Na jeho stranu sa postavil aj minister hospodárstva Richard Sulík. "Prosím ľudí, aby sa dali testovať,"povedal v RTVS. Pripustil však, že treba riešiť niekoľko otázok, čo prízvukoval aj expremiér Peter Pellegrini.

"Potrebujeme počuť odborníkov, lebo tí, čo sú negatívni, o dva týždne môžu byť zase pozitívni,"povedal predseda vznikajúcej strany Hlas-SD. Poukázal aj na to, že to bude úloha mimoriadne logisticky náročná, otázna je tiež podľa neho karanténa pre ľudí, ktorí budú mať pozitívny výsledok testu. Šokovalo ho tiež, že o tomto kroku nebola vopred informovaná prezidentka Zuzana Čaputová.

Pellegrini považuje tiež za neprofesionálne, že neúspech testovania spojil premiér s prípadnou demisiou. "Nemôžete sa takto hrať s ľuďmi. To je neprípustné,"povedal s tým, že môže na to doplatiť a ľudia neprídu na test aj preto, že tak ohrozia svoje zdravie. Varoval, že u ľudí vládne frustrácia. Poukázal tiež na to, že protest proti opatreniam sa konal v čase, kedy je vyhlásený núdzový stav. Naznačil, že išlo o zlyhanie, najmä čo sa použitia vodného dela týka. "Chcem sa ospravedlniť všetkým slušným ľuďom, ktorí tam prišli,"doplnil zase Sulík. Na podrobnosti sa chce pýtať aj na rokovaní vlády.

Premiér Igor Matovič zvolil mimoriadne zasadnutie ministrov na dnešné (nedeľa 18.10.2020, pozn. red.) popoludnie. Hlavnou témou majú byť otázky a riešenia, ktoré sa spájajú s pretestovaním obyvateľstva.