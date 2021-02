Pellegrini ku kauze Sputnik: Je to LEN DIVADIELKO vlády, 2 milióny vakcín by sme nedostali!

Ak by prijal rozhodnutie, že sa dá vakcinovať, expremiér Peter Pellegrini by sa dal zaočkovať aj ruským Sputnikom V. Povedal to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.