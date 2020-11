Opozičné strany Smer-SD s predsedom Robertom Ficom a Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim idú za spoločným cieľom - ukončiť pôsobenie vlády Igora Matoviča (47). Kým ficovci začali zbierať podpisy za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, pellegriniovci vytvorili internetovú anketu na vyjadrenie súhlasu s predčasnými voľbami. Koalícia to považuje za marketingový ťah!

V zákone sa píše, že referendum o predčasných voľbách vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiadalo aspoň 350-tisíc občanov. Prvá otázka je preto podľa koaličných poslancov iba populizmom. „Súhlasíte s tým, aby poslanci schválili zákon, ktorým sa vyhlásia predčasné voľby?“ - znie totiž prvá otázka.



Koaličný poslanec z SaS Alojz Baránik má na to jasný názor. „Nemá to právne základy,“ povedal právnik s tým, že anketu si môže vytvoriť ktokoľvek. Podpredseda parlamentu a člen strany Za ľudí Juraj Šeliga to vidí podobne. „Anketa je iba marketingový nástroj a snaha upútať pozornosť,“podotkol. Tú chcú podľa neho odpútať od obvinených bývalých policajných funkcionárov. „Sú v zúfalej situácii. Nevedia, kedy si pre nich príde polícia,“ myslí si Baránik.



Pellegrini sa v ankete tiež respondentov pýta: „Ak parlament neschváli skrátenie volebného obdobia, podporujete vyhlásenie referenda s touto otázkou a ste pripravení podpísať sa pod petíciu na jeho vypísanie?“



Politológ Radoslav Štefančík poukázal, že práve k ľudovému hlasovaniu Pellegrini smeruje. „Anketa je mobilizácia voličov. Začína s ňou, aby potom zbieral podpisy pod petíciu,“ objasnil.Odborník si myslí, že šéf Hlasu-SD chce možno aj ukázať Matovičovi, ako sa nedá rozhodovať podľa ankiet. Jednu takú totiž pred voľbami s množstvom otázok vytvoril súčasný premiér.

Premiér Matovič: Vláda sa nemá za čo hanbiť

Premiér Igor Matovič (OĽANO) bude anketu o predčasných voľbách akceptovať, ak sa vyzbiera aspoň 1,5 milióna hlasov, ako získala vládna koalícia v parlamentných voľbách. „Keď budem vidieť, že jeden a pol milióna ľudí sa tu prihlási za predčasné voľby, tak si všetci dajme otázku, že asi robíme niečo zle,“uviedol. Vláda sa podľa premiéra nemá za čo hanbiť. Myslí si, že v porovnaní s okolitými krajinami je na tom Slovensko v zvládaní druhej vlny pandémie oveľa lepšie. „Keď si pozrieme ekonomické výsledky, máme jeden z najmenších ekonomických prepadov,“ zhrnul.

Problémy ankety

Anketa strany Hlas má od svojho spustenia niekoľko závažných nedostatkov. Ľudia okolo Petra Pellegriniho (45) sa ich síce snažia za pochodu vyriešiť, no dôveryhodnosť celej akcie je možno nenávratne fuč.

Okolo internetovej ankety, v ktorej sa jej účastníci nepodpisujú, je množstvo otáznikov. Na jednej strane sa k vyjadreniu svojho názoru ani nemusíte dostať, na druhej strane môžete zahlasovať viackrát po sebe. „Žiaľ, váš hlas nemôžeme v tejto chvíli zaznamenať. Z vašej IP adresy už bolo hlasované,“ objavovala sa hláška pri snahe zahlasovať prvýkrát. Systém vraj vyhadzoval podobný oznam, aj keď chcel účastník ankety zahlasovať proti predčasným voľbám.



Naopak, niektorým sa vraj podarilo za pár minút zahlasovať aj päťkrát. „Overovať hlasy na základe IP adresy je metóda, ktorá zaručuje všetkým zúčastneným na hlasovaní najväčšiu mieru anonymity, a teda nikto nemôže byť postihovaný za svoj osobný názor,“ povedala hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková. Po obrovskej vlne kritiky, keď internetová stránka ankety ukazovala vyše 100-tisíc účastníkov, sa napokon našiel iný spôsob overovania, a to pomocou emailu, ktorý respondent zadá pri hlasovaní. Po vyplnení emailovej adresy však občas na ňu nepríde overovací email.

