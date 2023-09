Pellegrini dýcha Ódorovi na krk! Toto sú jeho riešenia nelegálnej migrácie: Hamrana odvolajte! ×

Vláda by mala zrušiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou, na pomoc by mala vyslať armádu a mala by obmedzovať nelegálnych migrantov na slobode. Zároveň by mala odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý situáciu s nelegálnou migráciou nezvládol.