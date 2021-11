Od pondelka vláda na najbližšie tri týždne zaviedla lockdown pre nezaočkovaných. Poslanca Sme rodina Petra Pčolinského mrzí, že vláda musela pristúpiť na tvrdšie opatrenia. „Šialené počty nakazených a mŕtvych každý deň, bohužiaľ, nedávajú vláde na výber,“ konštatoval v diskusii TV JOJ. Lockdown v celej krajine však pokladá len za krajnú možnosť. Erik Tomáš (Hlas-SD) tvrdí, že výsledkom chaotického riadenia pandémie vládou je to, že sú napokon nespokojní všetci - zaočkovaní aj nezaočkovaní. Tomáš má podľa jeho slov pri súčasnom stave pocit déjà vu z jesene minulého roka, keď vláda podobne váhala a chaoticky prijímala opatrenia.

Zamestnávatelia budú musieť po novom zabezpečiť nezaočkovaných zamestnancom testy. Sme rodina si nemyslí, že je správne, aby to platil zamestnávateľ. „Zamestnávatelia sú už dnes skúšaní ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou. Trváme na tom, aby to uhrádzal štát,“ hovorí Pčolinský. Práve preto by podľa jeho slov ministri financií, zdravotníctva a hospodárstva mali nájsť spoločnú reč a prijať tzv. odškodňovací zákon. Vytýkal, že šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík už rok chodí s odškodňovacím zákonom, no problém sa ešte stále nevyriešil. Podľa Tomáša by ľudia možno aj lepšie prijali tvrdšie opatrenia, keby vedeli, že majú v štáte ekonomickú oporu, to sa však nedeje.

„V čase, keď treba robiť rýchle rozhodnutia, prídu s tým, že chcú vytvárať odborné komisie a radiť sa s odborníkmi, ktorých nikto nikdy nevidel. Dobre, to je politika,“ okomentoval Pčolinský uštipačne správanie SaS, ktoré blokovalo sprísnenie protipandemických opatrení.

V relácii predstavili aj najnovší prieskum preferencií politických strán, z ktorého vyplýva, že ak by sa teraz konali voľby, vyhrala by ich strana HLAS – SD (18,5 %). Druhý najvyšší počet hlasov by mala SaS (13,6 %), na treťom mieste by sa umiestnil Smer-SD (13 %). Do parlamentu by sa dostalo aj OĽaNO (9,7 %), Progresívne Slovensko (8,7 %), Sme rodina (6,8 %), Republika (5,6 %) a KDH (5,4 %).

Súčasne uverejnili výsledky prieskumu, v ktorom sa respondentov pýtali, či by sa vládna koalícia v prípade blokovania reforiem mala rozlúčiť s hnutím Sme rodina ako koaličným partnerom? Ukázalo sa, že 44 % opýtaných nechce Sme rodinu ako brzdu reforiem. „My trváme na svojom postoji, že reformy majú mať podporu regiónov a samospráv,“ reagoval na výsledky prieskumu Pčolinský. S vystúpením hnutia Sme rodina z vlády najviac súhlasia voliči strany Sloboda a Solidarita s počtom 29 %.

Čo si myslí opozícia o daňovej revolúcii Matoviča, si prečítajte na ďalšej strane!