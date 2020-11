Televízia Markíza vo svojej relácii Na telo PLUS priniesla exkluzívne vôbec prvý rozhovor s novým šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírom Pčolinským.

Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Vladimír Pčolinský v relácii Na telo PLUS povedal, že SIS)posúvala politikom aj rozsiahlu správu o aktivitách Mariana Kočnera.

Obsahovala prehľad o viacerých kauzách. Medzi nimi boli aj také, ktoré dodnes nie sú pre verejnosť známe. Medzi správami bolo napríklad spomenuté aj to, že Kočner riešil aj montovanie mikrokamery do kúpeľne a danú osobu následne vydieral.

Kočner sa navyše vraj zaujímal aj o otázky typu, ak by náhodou niekto v sebaobrane zomrel, ako by sa to vnímalo. Známy podnikateľ, ktorý stojí pred súdom pre kauzu Zmenky (neprávoplatne odsúdený) a vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka (neoprávoplatne oslobodený), mal túto akciu veľmi dôsledne pripravovať.

Súdne pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na snímke je obžalovaný Marian Kočner. Zdroj: MATEJ KALINA

O akcii sa mal radiť dokonca s bývalým generálnym prokurátorom. „Konzultoval to s advokátmi a aj s Trnkom,"dodal Pčolinský. Komu Kočner do kúpeľne kameru namontoval, Pčolinský však neprezradil.

Tajná služba je podľa svojho šéfa neustále aktívna aj v monitorovaní činnosti sudcov. Viacerých zmietla policajná akcia Búrka. Podľa Pčolinského sa však SIS nezaujíma len o nich. „V tejto chvíli monitorujeme nejakých 20 sudcov a je dosť možné, že ich bude ešte oveľa viac," dodal.