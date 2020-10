Predseda parlamentu Boris Kollár rozbúril vlnu kritiky širokej verejnosti kvôli kontroverznej jazde autom počas lockdownu s bývalou misskou Miroslavou Fabušovou. No našli sa aj jeho zástancovia. Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský prišiel so záhadným vysvetlením, že Kollár musí ako ústavný činiteľ vykonávať činnosť.

Otázne ale je, čo pri tom robila vo vládnej limuzíne Fabušová, a či Kollár dodržiaval všetky nariadenia vlády tak, ako to musia robiť bežní občania. „Kollár je druhý najvyšší ústavný činiteľ, to znamená, keď má rokovania kade-tade, tak sa logicky pohybuje,“ povedal Pčolinský pre denník N.

Pčolinský zároveň tvrdí, že ľudia to nemôžu brať tak, že platí zákaz vychádzania a najvyšší ústavní činitelia budú sedieť doma: „Jednoducho musia vykonávať nejaké činnosti, majú stretnutia, rokovania.“ Nad slovami poslanca nechápavo krútil hlavou analytik globálnych trendov Juraj Mesík a na sociálnej sieti ironicky poznamenal: „Čo sa v tom furt rýpete? On myslel srdcom a vyvíjal nejaké činnosti a slečna si predsa nedala tú pus*ynku napichať nadarmo...“

Medzi výnimkami, ktoré umožňujú porušiť počas lockdownu zákaz vychádzania je cesta do práce, doprovod dieťaťa do školského zariadenia, cesta do najbližšej lekárne alebo potravín a venčenia psa. Pod ktorú z týchto činností spadalo vozenie sa s Fabušovou v štátnej limuzíne, Pčolinský nevysvetlil.

