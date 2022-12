Celé Slovensko s napätím očakávalo, či padne vláda. Koaliční poslanci za podpory kuffovcov si však v utorok odsúhlasili, že o nedôvere vlády sa bude hlasovať až dnes! Galko, ktorý dlhodobo obhajuje koalíciu, naznačil, že vládni predstavitelia by mohli niekoho z opozície presvedčiť argumentami, aby vládu nepovalil. „Objavia sa však zázračne iní, ktorí doteraz deklarovali podporu vlády a názor ‚zmenia’. A tí si zarobia. Hovorí sa o sume milión eur za jeden hlas a konkrétnych menách,“ napísal Galko na sociálnej sieti.

Podobný názor má aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš (40). Po tom, ako bývalý poslanec OĽaNO a neskôr Sme rodina Ján Krošlák (48) v utorok ráno oznámil zahlasovanie za pád vlády, Šipoš v parlamente prehlásil, že musí ísť o volebnú korupciu. Otázka teda znie, kto vlastne potrebuje kupovať hlasy, keď ich koalícia nemá dostatok na to, aby podržala Hegerovu vládu.

Poslanec za SaS Ondrej Dostál (51) hovorí, že žiadne také informácie ako spomína Galko, nemá: „Ak má informácie o tom, že dochádza ku korupcii poslancov, tak by to mal oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Ak sa to potvrdí, tak ich treba trestne stíhať,“ vyzval Dostál. Informácia o milióne eur za jeden hlas sa nedostala ani k poslancovi OĽaNO Petrovi Pollákovi ml. (31): „Nepočul som o tom, ale nečudoval by som sa, keby to tak bolo,“ doplnil.

Či vláda Eduarda Hegera skutočne skončí, sa dozvieme už počas dnešného dňa, no definitívny výsledok sa ťažko odhaduje aj samotným odborníkom. „Jednou z možností je, že vláda prežije až do riadneho termínu volieb. A to vtedy, ak sa dokáže dohodnúť so stranou SaS, ktorá by ju mohla podporovať z parlamentu s tým, že vo vláde by muselo dôjsť k výrazným personálnym zmenám. Možno aj k zmenám o návrhu rozpočtu,” zamýšľa sa politológ Jozef Lenč. Tento scenár považuje za pozitívny pre súčasnú koalíciu.

Ďalší možný scenár je podľa slov odborníka „riadené ukončenie existencie súčasnej vlády" v čo možno najkratšom čase. „To znamená, že sa vládna koalícia s opozíciou dohodnú na zmene ústavy a vypísaní termínu predčasných volieb, ktoré by skrátili existenciu vlády, ale ostali by jej všetky kompetencie. To znamená, že by nebola odvolaná v Národnej rade, ale vedelo by sa, kedy budú predčasné voľby,” vysvetľuje Lenč.

