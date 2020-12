Najnovšie zverejnené informácie týkajúce sa plánovaného lockdownu opäť rozvírili vášne. Aktuálnou témou sú zavreté obchody, no zároveň otvorené kostoly, kvôli čomu si skočili do vlasov aj dve poslankyne.

Pár dní bolo ticho, teraz si opäť SKOČILI DO VLASOV: Obrovský konflikt Cigánikovej a Záborskej!

Lockdown, ktorý začne v sobotu 19. decembra, sa nedotkne pošty, zásielkovní, bánk, ani poisťovní. Špecifikoval to vicepremiér Štefan Holý s tým, že výnimka sa bude týkať aj servisu bicyklov. Výnimku dostali aj výlety do prírody, sprevádzanie dieťaťa, ale aj starostlivosť o zverenú osobu. Otvorené však zostávajú aj lyžiarske strediská a kostoly.

A to je práve jablkom sváru dvoch poslankýň NR SR. Na jednej strane barikády stojí Anna Záborský z Kresťanskej únie (OĽaNO) a na druhej jej častá protivníčka Janka Bittó Cigániková zo SaS. "Kostoly ostávajú v týchto náročných časoch otvorené," napísala nadšene na sociálnej sieti. Žena, ktorá spolu s Konferenciou biskupov Slovenska prezentovala ako spôsob boja s koronavírusom pôst napísala, že práve v takýchto ťažkých chvíľach potrebujeme duchovnú silu a povzbudenie.

"Nádej a svetlo do tmy, v ktorej sa teraz nachádzame. Koniec-koncov, to je podstata Vianoc, stretnutie Boha s človekom. Nie dlhé nákupy a dokonalé darčeky. Nie dobré koláče. Dokonca ani všetky príjemné či menej príjemné návštevy, ale jasličky a Ten, kto v nich pred 2000 rokmi prišiel na svet, aby nás zachránil," napísala poslankyňa, ktorá o krátky čas plánuje opäť vytiahnuť zmeny interrupčného zákona.

Narazila kosa na kameň!

Na meno si s ultrakonzervatívnou poslankyňou nevie prísť liberálka Janka Bittó Cigániková. Po zverejnení Záborskej príspevku okamžite reagovala výzvou hlavnému hygienikovi. Vyžaduje, aby zakázal návštevy kostolov bez testu, ale aj aby znížil počet osôb, ktoré smú byť na omši.

"Súhlasím s nevyhnutnosťou lockdownu, pretože situácia je vážna. Ale nijako sa nedá vysvetliť ľuďom, prečo nesmú kompletné rodiny spolu tráviť sviatky, ale do kostola smú ísť ohrozené skupiny dôchodcov bez testu. Kam až siaha lobing cirkvi? Veď tí ľudia na to môžu doplatiť životom a zdravím. Považujem to za bezohľadné a nespravodlivé," reagovala pobúrená poslankyňa. Výnimku totiž nedostali ani kaderníctva a ďalšie služby.