Začneme vaším detstvom, pretože už to bolo zaujímavé. V juniorskej kategórii ste patrili medzi najlepšie tenistky sveta, dokonca ste sa v roku 2008 prebojovali do semifinále vo Wimbledone a na Roland Garros. Odtiaľ pramení tá vaša bojovnosť?

– Bojovnosť a neodbytnosť. To, že si zo mňa ľudia robia žarty alebo som im na smiech, že som v politike, ma ešte viac motivuje na to, aby som im ukázala aj výsledky mojej práce. Nedáva ma to dole, práve naopak, ešte viac ma to štartuje k výkonom. Presne ako kedysi na kurte. Počas každého zápasu, ktorý som vyhrala, som aj prehrávala. A iba preto, že prehrávam pár gemov alebo set, mám skloniť hlavu a vzdať to? Určite nie. Toto je vrchol mojej kariéry, neskutočne si to užívam a tvrdo pracujem. Popri malom dieťati. Úprimne však priznávam, že keby som nebola vrcholová športovkyňa, neviem, či by som to zvládla. Ten mediálny tlak a tlak na sociálnych sieťach je obrovský, no tým, že som si to prešla v škole aj v tenise, je to teraz úplná pohodička.

Tlak a útoky teda beriete ako výzvu?

– Pre mňa to je neskutočné pozitívum. Keď spolu telefonujeme s asistentom, že na mňa pre niečo útočia, hneď to otočím, čo treba zlepšiť, na čom ideme pracovať, ako to zmeniť.

Nič z toho, čo sa za ten rok a pol vašej politickej kariéry udialo, vás nepoložilo?

– Nie, nič. Akurát som sa raz rozplakala kvôli synovi, lebo mu išli zúbky, bol chorý a nespal celé noci.

S tenisom ste pre boreliózu skončili veľmi skoro, mali ste iba 21 rokov. Bolo to pre vás ťažké?

– Ťažké bolo, keď som pochopila, že sa už nevrátim, pretože výpadok jedného roka ako som mala ja v tenise, je veľmi ťažké dohnať. Nie v takom veku, v akom som bola a pri finančných možnostiach, aké som mala. Stačí, keď vypadnete na mesiac a už vám financie na ďalšie fungovanie chýbajú. Som zo štyroch detí a hoci rodičia robili, čo mohli, nedalo sa, aby všetko obetovali iba mne.

Ružový október je mesiacom boja proti rakovine prsníka. Extenistka si to pripomenula zmenou imidžu, vďaka ktorej bola v parlamente neprehliadnuteľná. Tabák si totiž nafarbila vlasy na ružovo. Zdroj: facebook Romana Tabák

Napriek tomu ste dostali štipendium v New Yorku a žiť tam asi nebolo lacné. A asi ani ľahké…

– V New Yorku som sa veľmi trápila. Nemala som v sebe uzavretý koniec s tenisom a prežila som naozaj viac ako dva roky v smútku a v depresii. Keď si predstavíte, že jeden rok hráte WTA turnaje, čo je svetová špička, a o pár mesiacov sedíte v triede s desiatimi Číňanmi a učíte sa Hello, my name is Romana, čiže základy angličtiny, je to neskutočný šok. Smútok som začala zajedať, no keďže som nechcela priberať, tak som to zároveň dávala von. Trpela som bulímiou, čo je veľmi vážna diagnóza a hovorím to preto, lebo dnes viem, že tým trpí veľa mladých dievčat, no hanbia sa to priznať a vyhľadať pomoc.

Vy ste si kedy uvedomili, že máte problém a musíte vyhľadať pomoc?

– Keď som už nevidela žiadne východisko, ako sa dostať z toho hrozného bludného kruhu. Cítila som, že nie som šťastná, že nejem s láskou, iba zajedám jeden problém za druhým. Sama som vyhľadala psychiatra a bez liekov som bola ochotná a schopná s tým skončiť. Aj v tomto sa ukázalo, že som proste taký jedinečný hráč, ktorý sa o nikoho neopiera a idem si svoje.

Nerozmýšľali ste vtedy vrátiť sa domov k rodičom?

– Nie. Aj vtedy som to mala nastavené tak, že keď som sa už na niečo dala, musím to dobojovať. Chcela som síce ísť na inú školu, no ani raz mi nenapadlo skončiť a vrátiť sa domov.

