Vladimír Mečiar vlani v auguste prekvapil, keď oznámil, že zakladá politickú stranu. Pred parlamentnými voľbami sa však napokon na poslednú chvíľu stiahol, jeho meno sa neobjavilo na žiadnej kandidátke. Ešte minulý rok prezradil, že sa venuje trom veciam naraz. “Sadom, to je obrovská práca. Z lesa vyrábame sady, čiže to treba odklčovať. Druhé, čomu sa venujem, je zbieranie historických dokumentov. Zbierka je veľmi veľká, čaká na servisné spracovanie. A tretie? Príprava novej strany,” tvrdil pred rokom.

Na fotkách je byvalý politik Vladimír Mečiar

Do boja však nevstúpil. Na politickej scéne však pribudla strana exprezidenta Andreja Kisku. Teda muža, ktorý dosiahol najvyšší politický post v krajine. Zoskupenie združené okolo neho sa napokon stalo aj súčasťou koalície. Avšak bez Kisku. Ten sa pre zdravotné problémy stiahol z verejného života, neuplatnil si ani mandát poslanca. “Andrej Kiska je jeden veľký omyl,” nechal sa pred časom počuť Mečiar, ktorý exprezidenta kritizoval za súkromné lety vládnym špeciálom aj daňovú kauzu.

Na snímke Andrej Kiska s manželkou Martinou

Mečiarovi sa však nepozdáva ani ďalší účastník plánovanej štvorročnej koaličnej jazdy – Boris Kollár. “Kollár svoju stranu založil, vedie ju a zároveň je jej brzda. A to spôsobom života, politickými názormi aj politickou orientáciou. Preto bude mať problém aj s akceptáciou v zahraničí,” odkázal bývalý “otec národa” najznámejšiemu slovenskému multioteckovi, ktorý momentálne okrem pozície lídra hnutia Sme rodina šéfuje aj parlamentu.

Boris Kollár

Koaličnú štvorku dopĺňa liberálna SaS a OľaNO na čele s premiérom Igorom Matovičom. Mečiar je presvedčený, že celé funkčné obdobie táto skupinka nezvládne. “Vidím to maximálne na dva roky. Dôjde aj k rozkladu v parlamente, pretože to sú ľudia, ktorí sa prvýkrát stretli až tam. Sú to ľudia ideovo aj názorovo úplne rozbití,” poodhalil svoj názor.

Slovenský premiér Igor Matovič

