Zákerná dvojnásobná vražda pred Teplárňou, ktorú mal z nenávisti spáchať iba 19-ročný Juraj Krajčík, otriasla celou krajinou. Vrahov otec spochybňuje, že by jeho syn po ohavnom čine spáchal samovraždu, napriek tomu, že zanechal list na rozlúčku. Zahalené rúškom tajomstva ostávajú aj ďalšie detaily, z ktorých však môžu mať rodičia vraha opletačky so zákonom.

Krajčík ml. sa krátko po vykonaní ohavného skutku, ktorého sa dopustil 12. októbra po 19.00, vrátil domov k rodičom, kde sa mal s nimi pohádať. Následne napísal list na rozlúčku, z bytu odišiel a vražednú zbraň, ktorej držiteľom bol Juraj Krajčík st. (56), nechal doma. „Zbraň bola zaistená v mieste bydliska podozrivého,“ povedal šéf NAKA Ľubomír Daňko. Strelec si však z bydliska zobral druhú otcovu pištoľ. „Rodičia mali vedomosť o streľbe po tom, ako páchateľ prišiel po skutku domov, no neoznámili ju polícii. Dokonca v situácii, keď im muselo byť zrejmé, že jedna z alternatív, o ktorej ich syn uvažuje, je samovražda,“ povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic (49) s tým, že je mimoriadne závažné, ak informácie neposkytli polícii.

Muži zákona sa do bytu rodičov páchateľa dostali o 22.30. No to už bol Krajčík ml. v uliciach Bratislavy. „Čaute, vidíme sa na druhej strane,“ napísal vrah krátko pred polnocou, pričom predtým sa na sociálnej sieti priznal, že skutok spáchal on. Ráno našla náhodná okoloidúca jeho mŕtve telo na Jaskovom rade. Otec vraha neverí, že sa zabil sám. „Tá neprirodzená poloha, to nech si každý pozrie,“ povedal otec o nájdenom mŕtvom tele pre Rádio Kompas.

„V minulosti bol šikanovaný a psychicky sa zrútil,“ povedal ďalej. Zo zistení FBI podľa sme.sk vyplýva, že väčšina strelcov zažije podobné stresujúce obdobia. „Od začiatku s ním pracovala naša školská psychologička a rodičom bolo následne odporučené, aby navštívili klinického psychológa, pretože v záznamoch bol uvedený úmysel o samovraždu,“ povedala pre cas.sk riaditeľka školy, do ktorej vrah chodil, Jolana Laznibatová.

Otázne ostáva, prečo, keď mali rodičia vedomosť o zlom psychickom stave syna, nenahlásili jeho vyčíňanie ani to, že opäť opustil byt so zbraňou v ruke. Hrozí im za to trest? Podľa bývalého vyšetrovateľa a advokáta Petra Vačoka sú tu dve roviny. Prvou je paragraf neoznámenia trestného činu, čo postihnuteľné je. „Len sám seba alebo osobu blízku nahlásiť nemusíte. Vychádzam aj z judikátov Najvyššieho súdu, že nemusím kriminalizovať seba a osoby blízke v pokolení priamom. To bude vec posúdenia,“ povedal Vačok.

Odborník však vidí pre Krajčíka st. problém v tom, že synovi dovolil neoprávnene sa ozbrojiť, čo je nedovolené ozbrojovanie: „To považujem za vážne porušenie zákona. Je to nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, zadováži atď. strelnú zbraň, môže dostať 3 až 8 rokov.“ Držiteľ zbrane totiž nemôže sprístupniť zbraň ani rodinnému príslušníkovi: „Ja tu vidím nedovolené ozbrojovanie ako bič.“ Podľa Vačoka je postihnuteľné aj neprekazenie samovraždy. Internetom však prebehla aj informácia, že Krajčík ml. po vražde a pred odchodom z domu ohrozoval rodičov zbraňou a zamkol ich v izbe. Čo je na tom pravdy, dokáže až vyšetrovanie. Na to, či netreba sprísniť zákon v prípade neoznámenia závažného trestného činu svojho blízkeho rodinného príslušníka, môžu mať podľa Vačoka odborníci rozdielne názory.

V galérii si pozrite miesto činu hneď po tragédii, nájdenie tela vraha, ako aj najemotívnejšie momenty krátko po vražde.

