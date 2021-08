Úradujúci prezident PZ Peter Kovařík od štvrtka čelí obvineniu zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obvinenie odmieta a podal proti nemu sťažnosť i námietku zaujatosti voči všetkým prokurátorom Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Kovařík síce pokračuje v „tradícii“ dostať obvinenie vo funkcii šéfa polície, no nie je za tým žiadne prekliatie, odmieta vtipy politológ Radoslav Štefančík. Upozorňuje na to, že mnoho nominantov bývalej vlády je obvinených a vyšetrovanie veľkých káuz má už dnes zaujímavé výsledky. „Hľadajú sa možnosti, ako zneistiť občana pri hodnotení práce polície. A obvinenie šéfa polície je jednou zo stratégií, ktorej cieľom má byť zneistiť občana, nahlodať dôveru k polícii a zvýšiť voličský potenciál opozičných strán,“ naznačuje Štefančík.

Advokát a bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok zas hovorí, že celá vec by sa nemala riešiť verejne, ale v rámci dohôd medzi prokuratúrou a políciou, a to nie v trestnom, ale disciplinárnom konaní. Dopĺňa, že obvinenia voči Kovaříkovi sú vážne. „Pokiaľ je to zločin, tak je to vážne. Je otázka, či sa zase nájdu súdy, ktoré budú ochotné vyvodiť trestnú zodpovednosť z takéhoto konania,“ hovorí odborník.

Minister vnútra Roman Mikulec, ktorý šéfuje polícii aj Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), uviedol, že akceptuje postup prokuratúry a neuvažuje o dočasnom pozbavení Kovaříka výkonu štátnej služby. Samotná hlava rezortu má budúci týždeň obhajovať svoju funkciu pred poslancami Národnej rady. Opozičný Smer-SD sa už druhýkrát snaží Mikulca z čela rezortu odvolať. Podľa politológa Štefančíka kauza obvinenia šéfa polície bude mať pre Mikulca vážne dôsledky. „Vyzerá to tak, že konflikt v polícii stále nie je vyriešený a pokračuje. Pre pána Mikulca to nemusí mať dobré následky, pretože pán Kovařík je vlastne pod ním a minister vnútra môže byť ten ďalší,“ predpokladá odborník.

Členovia úradujúcej vlády sa k obvineniu Kovaříka vyjadrujú zdržanlivo. Premiér Eduard Heger (45) tému odmietol komentovať s tým, že si počká na vývoj ďalšieho vyšetrovania. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46) vyhlásila, že tí, ktorí vzniesli obvinenie voči Kovaříkovi a ktorí prípad dozorujú, by sa mali postaviť pred verejnosť a zdôvodniť konanie. „Ak to neurobia, ak vyšetrovanie potrvá neúmerne dlho a ak ho sprevádza informačné vákuum, vzniká priestor na špekulácie,“ zdôraznila.