V súvislosti s akutálnou pandemickou situáciou ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že je to aj na osobnej a kolektívnej zodpovednosti ľudí. Úlohou štátu a politikov je, aby nabádali ľudí, nech chránia seba, okolie i ekonomiku štátu.

„V žiadnej inej krajine nie sú dvaja bývalí premiéri, ktorí svojej vláde hádžu polená pod nohy v boji proti pandémii koronavírusu,“ skonštatovala Remišová. Súčasne kritizovala opozíciu za to, že v čase pandémie zvoláva verejné zhromaždenia v Rimavskej Sobote, na ktorých boli ľudia bez rúška. Upozornila, že je to vrcholne nezodpovedné, najmä keď akciu navštívili prevažne starší ľudia.

Juraj Blanár (Smer-SD) oponoval tým, že akcia bola na čerstvom vzduchu, kde nie je povinnosť mať rúška. Podľa jeho slov je v prípade zlyhania štátu ústavným právom občanov protestovať. „Nemôžete ľuďom upierať ich slobodu aby mohli prejaviť protest," dodal.

Za ľudí podľa Remišovej už nepodporí plošné „tvrdé" opatrenia v rámci boja s pandémiou. „Toto je pandémia neočkovaných," zdôraznila ministerka s tým, že na rozdiel od minulého roku, keď bolo Slovensko proti pandémii bezmocné, dnes je to len na osobnej zodpovednosti ľudí. Súčasne Blahovi vytkla, že strana Smer-SD na čele s Robertom Ficom nabáda ľudí, aby sa neočkovali. V tejto súvislosti tiež pripomenula, že keď bol Smer vo vláde, presadzoval, aby škôlky nesmeli prijímať deti, ktoré nemajú základné detské očkovania. Podľa slov Remišovej keby bol Smer vo vláde, podporoval by očkovanie proti covidu.

Spoluprácu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) označila Remišová za konštruktívnu. Rozprávať sa s ním však chce o zriadení poradenskej linky. Dôveryhodnosť vlády nepovažuje za rozhodujúci faktor pri očkovaní.

Podľa Blanára je za celú vzniknutú situáciu zodpovedná vláda, keďže problém vidí aj v jej nízkej dôveryhodnosti. Chýba tiež otvorená komunikácia smerom k občanom, kritike sa nevyhol ani pri očkovacej lotérii. Hovorí o "hanbe a škandále". Poukázal aj na to, že mnohí ľudia neveria, že očkovanie je sloboda a cítia sa oklamaní. Na otvorenie poradenskej linky je podľa neho neskoro.

Aktuálne navrhovaná súdna mapa je podľa Remišovej nedostatočná a strana za ňu nebude hlasovať. "Nezahlasujeme za súdnu reformu v takejto podobe. Slovensko potrebuje razantnú súdnu reformu," povedala Remišová. Predkladaná verzia podľa nej nerieši jeden z najväčších problémov v súdnictve, a to neprimeranú dĺžku súdnych konaní. Riešiť treba aj zníženie korupcie na súdoch. Zrušenie štyroch súdov nepovažuje za reformu.

Podľa vicepremiérky, ak chceme Slovensko posunúť vpred, krajina reformy potrebuje, a to aj v oblasti zdravotníctva. Koalícia sa na nich podľa nej musí dohodnúť aj so stranou Sme rodina. Argumenty jej lídra Borisa Kollára na margo kritiky reformy nemocníc Remišová podľa vlastných slov "neberie". Za hypotetickú označila otázku, či ľutujú, že Kollára zobrali do koalície.

Navrhovaná reforma zdravotníctva sa nepozdáva ani opozícii. Juraj Blanár (Smer-SD) zopakoval, že reforma ide proti ľuďom. Poukázal, že koalícia sa len predháňa v predkladaní reforiem, ani jednu však nevie dotiahnuť do konca. Pri zdravotníckej reforme podľa neho sľubuje vláda len "holuba na streche".

V prípade kauzy vyplácania štátnej pomoci počas pandémie aj pre schránkové firmy Remišová verí, že bude vyriešená a vinníci budú bezprecedentne a exaktne potrestaní. Zneužívanie pomoci označila za chrapúnstvo. Na otázku, či má za to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) prevziať zodpovednosť priamo neodpovedala, poukázala na to, že minister sám prípad postúpil polícii. Podľa Blanára je šéf rezortu práce, naopak, zodpovedný, pripravujú preto návrh na jeho odvolanie.