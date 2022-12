Lipšic v parlamente predniesol správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), v ktorej spomenul aj SIS. Tá sa následne ohradila: „Špeciálny prokurátor počas prezentácie svojej správy v parlamente uviedol lživé tvrdenia o tom, že SIS má brzdiť trestné stíhania podliehajúce dozoru ÚŠP.“ Tajná služba označila Lipšicove slová za lož a vyzvala ho, aby svoje tvrdenia podložil a ukázal verejnosti, o čo opiera "svoje útoky na spravodajskú službu".

„Moje vyjadrenia v parlamente boli reakciou na vystúpenia poslancov, ktorí tvrdili, že manipulácie trestných stíhaní a navádzanie spolupracujúcich osôb na krivé výpovede, potvrdila aj medializovaná správa SIS,“ povedal Lipšic, ktorého slová nám sprostredkovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Špeciálny prokurátor je dokonca presvedčený, že cieľom tejto správy SIS bola snaha "pomôcť" osobám, ktoré pôsobili vo vedení tajnej služby a im blízkym, vyhnúť sa hroziacim a vedeným trestným stíhaniam.

Viacerí bývalí vysokí funkcionári SIS boli podľa Lipšica právoplatne odsúdení za korupčné trestné činy. V ďalších veciach prebieha prípravné konanie, ktoré je neverejné, takže výsledky týchto konaní nemôže špeciálny prokurátor prezentovať: „O uvedenom motíve pri predložení danej správy do parlamentu nepochybne svedčí aj skutočnosť, že SIS nemá žiadnu právomoc dohliadať nad zákonnosťou vedených trestných stíhaní, ani preverovať podozrenia z údajných krivých výpovedí.“ Lipšic vo svojom stanovisku následne odcitoval to, čo má SIS podľa zákona v právomoci a vyzval ich, aby sa tomu venovali.

„Využívam túto príležitosť, aby som opakovane vyzval vedenie SIS vo veci vybavenia môjho dožiadania z mája 2021 v trestnej veci Gorila,“ povedal rázne špeciálny prokurátor s tým, že je mimoriadne poľutovaniahodné, ak v závažnej trestnej veci SIS nevybaví (opakovane urgované) dožiadanie ÚŠP viac ako rok a pol, pričom však dožiadania niektorých obhajcov vybavuje obratom.

Lipšic zároveň tvrdí, že on, ako aj prokurátori ÚŠP, majú záujem na korektných vzťahoch so spravodajskou službou, v ktorej pôsobia podľa neho aj mnohí čestní a odborne zdatní príslušníci: „Predpokladom dobrých vzťahov je však presvedčenie, že obidve naše inštitúcie sa pri svojej činnosti riadia výlučne zákonom a svojimi kompetenciami, a v neposlednom rade, že konajú vo verejnom záujme.“

V galérii nájdete ďalšie slová Lipšica, ako aj celú včerajšiu reakciu SIS.

Poznámka redakcie: Plus JEDEN DEŇ aj web pluska.sk patria do portfólia spoločnosti News and Media Holding, ktorú vlastní skupina Penta.

