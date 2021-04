OSTRÁ REAKCIA Kollára na Matovičovu návštevu Ruska: Minister je NEBEZPEČNÝ pre Slovensko! ×

Spúšťa sa ďalšia kríza? Napriek tomu, že problémy v koalícii, ktoré eskalovali až k demisii premiéra, zapríčinil práve nákup ruskej vakcíny Sputnik V, minister financií Igor Matovič (47) je, zdá sa, za tento "kšeft" odhodlaný bojovať až do posledného dychu. A to bez ohľadu na následky. Vo štvrtok pre Sputnik V dokonca osobne odletel do Moskvy!