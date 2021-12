Očkovacia kampaň na Slovensku stále nevyzerá veľmi úspešne. Za rok sa nepodarilo dosiahnuť 60-percentnú mieru zaočkovanosti obyvateľov a tretia, hoci už slabnúca vlna pandémie koronavírusu, stále zaťažuje nemocnice. Podporiť očkovanie sa snaží aj vláda a okrem ministerstva zdravotníctva sa touto témou vo veľkom zaoberá aj rezort financií na čele so svojím šéfom Igorom Matovičom. V auguste spustil lotériu pre zaočkovaných, za ktorú štát zaplatil 26 miliónov eur, jej úspešnosť je však doposiaľ stále diskutabilná.

Najnovšie Matovič navrhol odmeňovať zaočkovaných seniorov starších ako 60 rokov, aj tu je však efektivita veľmi otázna. Štát tieto odmeny môžu stáť až 270 miliónov eur, pritom však vláda vyhlasuje, že nemá v pokladnici financie na zvýšenie platov zdravotníkom, ktorých pandémia najviac zasiahla.

Aj preto sa čoraz častejšie zdravotníci búria. Lekár Tomáš Szalay je jedným z tých, ktorý po celý čas makal vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Bratislave a vie, aká náročná práca to je. "V júni a júli sme ťahali na štadióne 6 dní v týždni 14 hodín, plus ďalšie tri hodiny denne pri vykazovaní a opravách chýb NCZI. Siedmy deň samozrejme v robote, lebo očkovanie nie je pre nikoho z nás ten hlavný job. Posledné týždne chodievam zase spávať o druhej ráno," uviedol známy lekár v príspevku na sociálnej sieti.

Najviac mu však prekáža nie únava, ale riadenie pandémie zo strany štátu a najmä Igora Matoviča, ktorému odborník venoval poriadne ostrú nakladačku. "Do toho ten nešťastný Matovič. Asi najlepšie protipandemické opatrenie by bolo priviazať ho niekde k stoličke a zobrať mu prístup k sociálnym sieťam. Lotéria, bonusy a iné „motivačné“ nástroje efektívne podrývajú celú autoritu vakcinácie," píše nahnevaný odborník. Šokuje ďalej tým, že zdravotníci v prvej línii dokonca ani nemajú nárok na odmenu 350 eur, ktorú vláda schválila krátko pred koncom roka. "Melieme z posledného," odkazuje frustrovaný odborník. To však nie je všetko, čo odkázal...

