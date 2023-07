Ivan Šimko odchádza z rezortu vnútra po 66 dňoch. Kým prezidentka Zuzana Čaputová a poverený premiér Ľudovít Ódor sa báli nahlas povedať, prečo musel minister odísť, on to povedal jasne. Dôvodom je jeho nesúhlas s personálnou politikou na Úrade inšpekčnej služby. Konkrétne s kariérnym postupom trestne stíhaného vyšetrovateľa Pavla Ďurku.

Naoko sa spor medzi Šimkom a Hamranom začal po ministrových statusoch, ktoré napísal krátko po brutálnej vražde v Novej Dubnici. V jednom z nich napísal: „Nie priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú! Patria pod kontrolu politiky.“ Na to zareagoval Hamran slovami, že bude od ministra žiadať vysvetlenie a exminister Roman Mikulec spolu s Igorom Matovičom (OĽaNO a priatelia) začali strašiť „návratom mafiánskych praktík“ či „zväzovaním rúk polície“. Šimkovi vyčítali, že ako politik chce kontrolovať policajtov. Pritom práve Matovičova vláda zmenila zákon tak, aby minister vnútra mohol navrhovať a vymenovať policajného prezidenta.

Podľa bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka je odvolanie Šimka nespravodlivé. „Ničoho sa nedopustil,“ povedal v diskusnej relácii denníka Plus JEDEN DEŇ Teraz takto. Upozornil, že policajný prezident podlieha ministrovi vnútra. „Minister, ktorý nevie, čo sa deje v polícii a argumentuje ‚rozviazanými rukami‘, nie je kompetentný,“ vyhlásil Palko.

Poverený premiér Ódor ešte v stredu tvrdil, že dôvodom ministrovho odchodu je fakt, že „dôvera medzi ministrom vnútra a širokým vedením polície sa počas uplynulých týždňov naštrbila natoľko, že ani napriek veľkému úsiliu sa ju nepodarilo obnoviť“. „Na začiatku sme si mysleli, že statusy boli na začiatku sporu. Ale sú len koncom príbehu, poslednou kvapkou,“ dodal Ódor. Výsledkom podľa neho bolo, že „široké vedenie polície povedalo, že odchádza“.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj Čaputová. „V snahe predísť nepravdivým interpretáciám chcem povedať, že žiadna zo strán, ani pán minister a ani vedenie polície nemali na nás požiadavky, ktorými by podmieňovali svoje konanie. Inak povedané, neocitli sme sa pod tlakom ultimát, lebo kto by ho vzniesol, bol by v mojich očiach automaticky diskvalifikovaný,“ vyhlásila. Takže dilemu, či sa postaví za ministra alebo za vedenie polície, vyriešila v neprospech Šimka.

Štefan Hamran po konci Šimka zostáva vo svojej funkcii. Zdroj: TASR

Už ako exminister Šimko objasnil, čo je za jeho v podstate vynúteným odchodom. „Predložili mi na podpis návrh na vymenovanie policajta, až keď som sa opýtal, dozvedel som sa jeho meno,“ vysvetľoval Šimko. Tak zistil, že išlo o preradenie vyšetrovateľa Pavla Ďurku na Úrad inšpekčnej služby.

Preto sa minister stretol s povereným šéfom inšpekcie Petrom Juhásom. Bývalého šéfa vyšetrovacieho tímu Kuciak poslal na inšpekciu ešte minister Mikulec v marci tohto roka. Inšpekcia pritom vyšetruje a stíha samotného Ďurku. Nielen preto, že patrí do skupiny vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu, ktorá mala údajne manipulovať niektoré vyšetrovania. Ďurka totiž akosi zabudol zaistiť zbrane Františkovi Böhmovi, kľúčovému svedkovi policajnej korupcie, do ktorej mal byť zapletený aj niekdajší policajný prezident Milan Lučanský. Ten si siahol koncom roka 2020 na život vo väzenskej cele, Böhm sa zastrelil vo februári 2021.

Okrem toho si práve Ďurka pred rokmi zabudol služobnú zbraň a služobný preukaz na stretnutí s členmi mafiánskej skupiny takáčovcov.

Ako povedal Šimko, odmietol podpísať vymenovanie Ďurku, na čo mu mal poverený šéf inšpekcie povedať, že si to zariadi vo vlastnej kompetencii. „Nepáčilo sa mi to, ale neodvolal som ho. Chcel som mu ponechať druhú šancu,“ tvrdí Šimko.

Podľa neho boli jeho statusy len zámienkou, ktorá však zatiahla políciu do politickej hry. „Ukázalo sa, že minister nie je len automat na podpisovanie,“ je presvedčený. Myslí si, že by situáciu dokázal zvládnuť v rámci svojich kompetencií. „Ak by som mohol riešiť situáciu v rezorte, tak to zostane ako spor medzi nešťastne zvolenými slovami ministra a príliš emocionálnou reakciou policajného prezidenta. Ale na to som nemal šancu,“ tvrdí.

Podľa Šimka by totiž policajní dôstojníci nedali výpovede. „Pani prezidentke aj pánovi premiérovi som hovoril, že toto je len hra nervov,“ objasňoval. „Bol som presvedčený, že policajní dôstojníci by neodstúpili. Ak by odstúpili, mal som pripravené návrhy na to, ako by som situáciu riešil. V mojej právomoci je poveriť niekoho, aby vykonával túto funkciu,“ pokračoval.

Šimko rezolútne vylúčil, že by nazeral do živých spisov. „Pýtal som sa na niektoré veci. Ale išlo o otázky novinárov a otázky kolegov vo vláde. Opýtal som sa policajtov. Veď aj o vražde v Dubnici som sa dozvedel zo statusu sestry zavraždenej,“ dodal. Už exminister Šimko je presvedčený, že jeho statusy – za ktoré sa opäť ospravedlnil – boli len akýmsi spúšťačom, prečo „sa potrebovali zbaviť ministra“. Potvrdil, že policajti chceli odstúpiť, pokiaľ „tam on bude“. Prezidentka poverila vedením rezortu vnútra premiéra Ódora. Jeho predchodca Eduard Heger takto viedol nielen vládu, ale aj ministerstvo financií a zdravotníctva. Keď mu mala prischnúť aj diplomacia, požiadal o odňatie poverenia.

Na snímke predseda vlády SR Ľudovít Ódor prichádza na tlačovú konferenciu k odvolaniu ministra vnútra SR Ivana Šimka v Bratislave 19. júla 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Štefan Hamran prišiel na čelo Policajného zboru po odstúpení Petra Kovaříka. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby ho ešte stále viní zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. V auguste pred dvoma rokmi totiž prerušil akciu tímu policajnej inšpekcie, čím sa podarilo utiecť Matejovi Zemanovi, mužovi, ktorý vystupuje ako spolupracujúci svedok vo viacerých kauzách.

