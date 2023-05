Ján Budaj priblížil novinárom a verejnosti celý proces, ktorý predchádzal udeleniu takejto dotácie.

"Na overenie žiadosti sa losujú dvaja externí hodnotitelia. Sú dvaja preto, aby podali dve, od seba nezávislé hodnotenia. V prípade firmy pána Vlčana obaja konštatovali, že žiadosť spĺňa požadované predpoklady," tvrdí Ján Budaj. Celá žiadosť mala následne prejsť cez Slovenskú agentúru životného prostredia, ktorá rovnako nezaznamenala žiadne porušenie zákona.

"Dodržiavam a zápasím o právny štát. Moje ministerstvo sa nedopustilo porušenia práva," ohradil sa minister. Do celej situácie sa zo svojej pozície odmietol miešať. Podľa neho totiž zmluvu zo žiadateľom podpisovala Slovenská agentúra životného prostredia, nie jeho ministerstvo. Na otázku, či aj on uvažuje nad demisiou, iba pokrútil hlavou: "Odstúpenie by som teraz považoval za podraz voči Eduardovi Hegerovi, ktorý je odhodlaný držať garnitúru až do volieb. Tento podraz by som mu naozaj nechcel spraviť."

Nie všetci v strane Demokrati však majú na odstúpenie z funkcie rovnaký názor. O uvoľnenie z postu už požiadal prezidentku aj Rastislav Káčer (Demokrati), dočasne poverený minister zahraničných vecí, ktorý do politiky vstúpil ako nezávislý odborník. "Je to jeho osobné rozhodnutie. On sa k nemu určite neskôr vyjadrí," obhajoval svojho kolegu Ján Budaj.

Celú situáciu má teraz preveriť audit všetkých zainteresovaných orgánov, ktorý podá správu o legálnosti celého procesu. Či však firma Reko Recycling dostane spomínanú dotáciu, aj ak bude všetko v poriadku, sme sa ale z tlačovej besedy nedozvedeli.

