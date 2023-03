Konečne je to tu! Oddnes bude krajšie a budeme sa cítiť lepšie, veď zajtra je prvý jarný deň. Prejaví sa to aj na počasí alebo sa treba pripraviť na podobné prekvapenia ako bol nedávny orkán a piesková búrka?

Aj keď zima bola tento rok mierna, rozlúčila sa s nami vo veľkom štýle! Posledných desať dní poznačilo extrémne počasie. Žiaľ, práve silnejší vietor sa podpísal v sobotu aj pod rozšírenie ničivého požiaru v Banskej Štiavnici, ktorý narobil nevyčísliteľné škody, keďže poškodil niekoľko historických budov v centre mesta.

Postupne sa cez víkend vietor na Slovensku utíšil, situácia s počasím sa upokojila a zavládla jarná pohoda. Čo nás čaká v najbližších dňoch?

Tohtoročná zima bola štvrtá najteplejšia v histórii meraní. Akoby však chcela na záver ukázať, že ju nemožno podceňovať. Slovenskom sa 11. marca prehnala víchrica Diethelm, ktorá sa v Tatrách zmenila na orkán a rýchlosť vetra tam dosiahla 118 km/h. Na severe aj snežilo, na juhu sa zdvihla piesočná búrka.

Diaľnicu D2 ochromila 11. marca piesočná búrka. Zdroj: KR PZ Bratislava

Aj keď nám sa to javí ako extrémne počasie, podľa odborníkov to možno nie sú až také časté, ale zato normálne javy. “Čo sa týka víchrice a piesočnej búrly, na juhozápade býva silný vietor, ten zobral piesok a prach z polí,” vysvetlila meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová. “Skôr je zaujímavé to, že už v prvých týždňoch roka dosiahli teploty pomerne vysoké hodnoty,” dodala.

