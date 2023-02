Prezidentka Čaputová vo štvrtok uviedla, že súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín volieb. Dianie v parlamente podľa nej pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných. Apelovala preto na politických lídrov, aby sa postarali o nápravu.

"Zmätky, ktoré vidíme v radoch vládnej koalície a veľmi defenzívne vyhlásenie pani prezidentky potvrdzujú, že náš návrh na opätovné hlasovanie o termíne predčasných volieb v júni 2023 má veľmi hlbokú logiku," povedal na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. Zopakoval, že predčasné parlamentné voľby sú legitímny politický nástroj, aby sa po páde vlády zabránilo chaosu a rozvratu v štáte.

"Ak sa porovnáme s našimi susedmi, tak sa prepadávame vo všetkých ukazovateľoch počnúc chudobou, paritou kúpnej sily, v priemernej životnej úrovni pokiaľ ide o vzťah k európskej únii. Dochádzame k takým tragickým situáciám, ako je to, že už nie sú schopní ani len dodávať mlieko do škôl," pokračoval Fico.

Za týchto podmienok 30. september ako termín predčasných parlamentných volieb je podľa Fica úplným nezmyslom. Krajina bude podľa jeho slov do tohto dátumu zdevastovaná. Smer očakáva, že do parlamentu dôjde v marci folklór v podobe 200 poslaneckých návrhov z radov vládnej koalície, ktorí sa budú predbiehať v hlúpostiach a rozbíjaní verejných financií. Podľa Fica za súčasnú situáciu zodpovedá prezidentka SR, ktorá súhlasila s 30. septembrom ako termínom predčasných volieb.

Fico tiež tvrdí, že SaS plánuje prísť budúci týždeň s vlastným návrhom na skoršie konanie predčasných volieb. Ponúkol, že jeho strana stiahne svoj návrh na mimoriadnu schôdzu Národnej rady k tejto téme. Navrhol odložiť aktuálne rokovanie a diskutovať o tom. "Ak ide o preteky, my sme pripravení," uviedol Fico. Požiadal o prestávku v parlamente na hodinu alebo dve, aby mohli rokovať a dohodnúť sa. "Nech poslanci za SaS predložia vlastný návrh," vyzval ich. Poznamenal tiež, že aktuálna kríza je hlboká a je potrebné čo najskoršie konanie volieb. Líder OĽaNO Igor Matovič hovoril v reakcii o strachu Roberta Fica. Ak SaS naozaj avizovala Smeru-SD takúto iniciatívu, chce podľa neho politikárčiť. Vyzval preto liberálov, aby sa "vyfarbili".

Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini tiež vyzval prezidentku, aby zobrala opraty do rúk a využila svoje právo kedykoľvek predstúpiť pred parlament a prihovoriť sa poslancom parlamentu. "Chcem ju požiadať a vyzvať, aby sem prišla, aby sa prihovorila poslancom predtým, ako sa bude rokovať o otvorení mimoriadnej schôdze o skrátení volebného obdobia, a aby požiadala poslancov aj váhou svojho úradu a osobnosti, aby sa schôdza otvorila," apeloval Pellegrini na prezidentku. Vyzval ju, aby bola rázna, ak to myslí vážne. Vláde by mala podľa neho jasne odkázať, že ak to takto pôjde ďalej, vymenuje úradnícku vládu. Apeluje aj na vetovanie "parlamentných bludov" a vracanie návrhov do Národnej rady.

Pellegrini hlavu štátu vyzval, aby si predvolala predsedu SaS Richarda Sulíka a aby s ním hovorila o podpore júnového termínu. Ten je podľa Pellegriniho momentálne jazýčkom na váhach. Kritizoval pritom postoj SaS. Jej líder už totiž avizoval, že liberáli nepodporia mimoriadnu schôdzu k termínu predčasných volieb. Podotkol, že v demokratických krajinách sa po páde vlády vyhlási čo najskorší termín volieb. Na Slovensku to tak nebolo. Júnový termín predčasných volieb plánuje podporiť aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek. "Ak tu má ďalších osem mesiacov trvať bezvládie a legislatívna smršť, ktorú rozpútal Igor Matovič, doplatíme na to všetci," poznamenal.

OĽaNO tvrdí, že prezidentka svojou požiadavkou na skoršie voľby „vytvára chaos. „Nerozumieme otočke prezidentky Zuzany Čaputovej o 180 stupňov, keďže sama iniciatívne septembrový termín ponúkla ako akceptovateľnú možnosť, na ktorú nadviazala dohoda bývalých koaličných strán,“ uviedlo OĽaNO v stanovisku. Líder OĽaNO Matovič si myslí, že prezidentka sa pri zmene názoru na termín predčasných parlamentných volieb riadi prieskumom. Matovič vyhlásil, že hoci prezidentka bola najprv za skorší termín volieb, následne iniciatívne prišla s tým, že vie žiť so septembrom. "To, že sú voľby v septembri, je jej zásluha. To, že ju to dodatočne mrzí, pretože si pozrela nejaký prieskum, to mi je ľúto," povedal v parlamente. Matoviča sa tiež pýtali, čo by urobilo OĽaNO v prípade vymenovania úradníckej vlády. ODPOVEĎ MATOVIČA SA DOČÍTATE V NAŠEJ GALÉRII!

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k skoršiemu termínu predčasných volieb presunuli na piatok (17. 2.), začať by sa mala po hlasovaní o 11.00 h. Plénum vo štvrtok popoludní nebolo uznášaniaschopné. Mimoriadnu schôdzu k termínu volieb inicioval opozičný Smer-SD. Strana navrhovala, aby sa predčasné voľby konali 24. júna a nie na konci septembra. Argumentuje, že vláda s obmedzenými kompetenciami nie je oprávnená, a tým ani schopná plniť základné úlohy a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Navyše podľa strany svojimi krokmi naznačuje, že nechce rešpektovať obmedzenia dané Ústavou SR.

