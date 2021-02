Opozícia nehlasovala "za" najmä kvôli nedostatočnej analýze doterajších opatrení, a tiež im chýbali návrhy ďalších opatrení. „Slovensko ho (núdzový stav) nepotrebuje, ale len vláda, ktorá nemá potuchy, čo robiť pre zlepšenie situácie,“ skonštatoval expremiér Robert Fico (56) po hlasovaní o predlžovaní núdzového stavu. Namieta, že návrh v pléne neobhajovali všetci členovia vlády, a najmä minister zdravotníctva Marek Krajčí (46). Zároveň informoval, že vyzbierali už šesťciferné číslo podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

"Núdzový stav neslúži ničomu inému len a len obmedzovaniu základných ľudských práv," zdôraznil s tým, že koalícia chce najmä obmedzovať protesty. Za poľutovaniahodné označil to, že predlžovanie v pléne obhajovali ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46) či minister práce Milan Krajniak (48).

Poslanec Boris Susko dodal, že nie všetky opatrenia potrebné na boj s pandémiou sú viazané na núdzový stav. Poznamenal, že jediné, ktoré koalícia používa, je zákaz vychádzania. Ostatné sa podľa neho dajú robiť aj v rámci zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Dodal, že samotný núdzový stav nemá zmysel bez toho, aby sme poznali ďalšie potrebné opatrenia na riešenie situácie.

Rovnako to vidí aj mimoparlamentná strana podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho (45) Hlas-SD. Ako sa na už štvrtkovej konferencii vyjadrili poslanci Richard Raši a Matúš Šutaj – Eštok, súhlasia, že viaceré opatrenia sa dajú uplatniť bez predĺženia lockdownu. "Je to obyčajná fraška, keďže núdzový stav je reálne predĺžený už 19. deň a národná rada to nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť. Sme presvedčení, že obmedzovanie demokracie v takomto dlhom časovom období nie je nevyhnutnosťou, ale svojvôľou vládnej koalície, ktorá sa oprávnene obáva občianskych protestov a nepokojov, pretože svoje pôsobenie absolútne nezvláda," uviedla v stanovisku strany hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Kritizujú, že návrh na vyslovenie súhlasu neprišiel do pléna predstaviť premiér Igor Matovič (47) a ponechal to na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú.

Poslanci NR SR z Hlasu-SD nepodporili predĺženie núdzového stavu, rovnako ako aj opozičný poslanci Smeru-SD.