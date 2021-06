Reparát! Hoci vlaňajšie odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (48) z jeho vtedajšieho postu premiéra sa skončilo neúspechom, poslanec Peter Pellegrini (45) je odhodlaný sa o to pokúsiť opäť. Svojho rivala chce zosadiť zo stoličky ministra financií, no tentoraz prekvapil aj Matovičov koaličný partner minister hospodárstva Richard Sulík (53)!

Pellegrini avizoval pokus o odvolanie Matoviča vo víkendovej relácii TA3. „V pondelok podáme návrh na jeho odvolanie, pretože je to človek, ktorý absolútne nezvláda svoju funkciu. Nezvládal to na poste premiéra a nezvláda to ani na poste ministra financií. Máme rozvrátené verejné financie, ten človek sa tomu vôbec nerozumie,“ povedal s tým, že je zvedavý ako „urputne“ budú šéfa OĽaNO brániť kolegovia a koaliční ministri. „Som zvedavý, ako hrdo idú nastavovať hruď za Igora Matoviča,“ neodpustil si ironickú poznámku. Na zvolanie mimoriadnej schôdze Pellegrini nakoniec vyzbieral 39 podpisov opozičných poslancov.

O víkendové prekvapenie sa postaral aj minister hospodárstva Sulík, ktorý budúcu vládnu spoluprácu vylúčil. „Za seba vylučujem, že budem v budúcej vláde sedieť s Igorom Matovičom,“ vyhlásil v televízii Markíza. Pri otázke, či vie garantovať, že by všetci poslanci SaS boli v prípadnom hlasovaní proti Matovičovmu odvolaniu, však ŠOKOVAL

Zdá sa, že Sulíkova reakcia hnev strany OĽaNO doposiaľ nevyvolala. „Hoci to tak vždy nevyzerá, veríme, že poslanci strany SaS sa cítia byť súčasťou koalície a odvolávanie ministra Matoviča nepodporia. O tom, kto bude alebo nebude sedieť v ďalšej vláde, rozhodnú občania v najbližších voľbách,“ konštatoval za stranu predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš (39). Drsnejšiu poznámku si však neodpustili smerom k Pellegrinimu: „Aj keď to vzhľadom na charakterovú výbavu predstaviteľov Hlasu nepredpokladáme, uvítali by sme, keby sa namiesto týchto lacných a zbabelých hier venovali radšej výzvam na očkovanie a prestali tak hazardovať so zdravím a životmi obyvateľov.“

Vyhlásenie šéfa liberálov zrejme nepotešilo lídra koaličného hnutia Sme rodina Borisa Kollára (55). „Dlhodobo vieme, aký má pán Sulík vzťah k pánovi Matovičovi. Je veľmi zlé, ak svoje osobné problémy prenášame do politických rozhodnutí,“ odkázala Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina. „Čo sa týka otázky odvolávania, naše hnutie sa vždy správalo ako zodpovedný koaličný partner a pevne veríme, že nenastanú také okolnosti, aby sa to muselo v budúcnosti meniť,“ doplnila. Oslovili sme aj líderku strany Za ľudí Veroniku Remišovú (45), no do uzávierky neodpovedala.

Podľa politológa Miroslava Řádka má Matovičovo odvolávanie poslúžiť najmä propagácii strany Hlas-SD. „Pellegrini je znepokojený mediálnou a politickou ofenzívou Smeru a vývojom preferencií politických strán. Snaží sa udržať si opozičné líderstvo, na ktoré zatiaľ úspešne útočí Robert Fico,“ zhodnotil. Politológ Radoslav Štefančík dokonca iniciatívu označil za zbytočnú. „Ak sa strana nevie zviditeľniť svojimi témami, spravidla zaujme pozornosť verejnosti takto,“ povedal.

Štefančík by však budúcu spoluprácu medzi OĽaNO a SaS nevylučoval. „Sulík sa vyjadril, že nebude sedieť v jednej vláde s Matovičom. Nepovedal však, že vylučuje spoluprácu SaS s OĽaNO po budúcich voľbách. Richard Sulík môže pokojne sedieť v parlamente a vo vláde bude šéf OĽaNO, prípadne naopak,“ povedal. Ani jeden z politológov nepredpokladá, že by po prípadnom odvolaní Igor Matovič odišiel z politiky.