Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch si tento rok nenechali ujsť ani niektorí politici, ktorí sa medzi filmovými hviezdami cítili ako ryby vo vode. Najnovšie to potvrdila nezaradená poslankyňa Romana Tabák.

Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch (KVIFF) každoročne priláka množstvo hostí, divákov, umelcov, ale aj politikov. Tento rok nebol výnimkou a tak sme na 56. ročníku KVIFF mohli doposiaľ zazrieť hneď niekoľko politikov s ich drahými polovičkami. Pozvanie riaditeľa festivalu Jiřího Bartošku sa rozhodol prijať český premiér Petr Fiala s manželkou Janou, ale aj jeho slovenský náprotivok Eduard Heger. Tomu robila pre zmenu spoločnosť jeho manželka Lucia.

Heger sa v Karlových Varoch stretol aj s českým premiérom Petrom Fialom. Zdroj: facebook P.F.

Dokazujú to aj zábery priamo z Karlových Varov, ktoré predsedovia vlád zverejnili na svojom profile na sociálnej sieti. "Prijal som pozvanie na 56. medzinárodný filmový festival v Karlových varoch," napísal Heger.

„V Karlových Varoch sme sa s Janou stretli s Eduardom Hegerom a jeho manželkou Luciou. Bola to prvá príležitosť, keď sa mohli naše manželky zoznámiť. Zároveň sme spolu zašli do kina na film. Vlastne to bolo také sobotné rande vo štvorici,” napísal k spoločnému záberu na sociálnej sieti Fiala.

Na festivale sa objavil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorému robila spoločnosť snúbenica Miroslava Valovičová. Tá ohúrila prítomných hostí svojím odvážnym výstrihom... Jej ODVÁŽNE ZÁBERY si pozrite v našej galérii.

V stredu večer sa v Karlových Varoch objavila ďalšia politička, konkréne Romana Tabák. Vo svojich príbehoch na sociálnej sieti vysvetlila, prečo na festival prišla. Okrem toho aj ukázala outfit, v ktorom sa na prestížnej udalosti objavila. Všetko toto už na vás čaká v galérii. Rovnako tak aj ďalší zo série motivačných citátov, ktoré však Romana nevedno komu adresuje...

Prečítajte si tiež: