AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 393 883 prípadov nákazy.

Za štvrtok (19. 8.) pribudlo 84 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 547 (+ 0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 209,604,004

Počet úmrtí: 4,398,665

Počet vyliečených: 187,867,253

____________________________________________________________________________

10:30 Prostredníctvom 5816 vykonaných RT-PCR testov odhalili vo štvrtok (19. 8.) na Slovensku 84 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudla žiadna obeť. (tasr)

10:00 Americká konzervatívna televízna stanica Fox News sa svojich zamestnancov pýta, či sú zaočkovaní proti chorobe COVID-19. Očkovanie však nie je podmienkou na to, aby zamestnanci mohli vykonávať prácu z kancelárie. Generálna riaditeľka Fox News Suzanne Scottová prostredníctvom interného obežníka v utorok oznámila, že spoločnosť žiada všetkých zamestnancov, aby do jej databázy zadali, či sú očkovací alebo nie. Týka sa to zamestnancov pracujúcich prezenčne i na diaľku. (tasr)

9:30 V Nemecku sa začala štvrtá vlna epidémie, informoval inštitút RKI. Za šírením choroby sú predovšetkým mladí ľudia, z ktorých časť sa nakazila na dovolenke v zahraničí, napríklad na Balkáne, v Španielsku alebo v Turecku. Odborníci pozorujú podobný trend šírenia ako minulé leto s tým rozdielom, že vtedy nebolo k dispozícii očkovanie.

9:00 Austrálske mesto Sydney predĺžilo v piatok o ďalší mesiac lockdown a avizovalo čiastočný zákaz vychádzania s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. (tasr)

8:30 Vo veku 82 rokov zomrel vo štvrtok japonský herec Sonny Čiba , známy svojimi zručnosťami v oblasti bojových umení. Čiba zomrel v nemocnici neďaleko Tokia, kde sa od 8. augusta liečil z ochorenia COVID-19. Herec podľa vyhlásenia svojho manažéra nebol proti koronavírusu zaočkovaný. Viac sa dočítate TU << (tasr)

8:00 Tesná nadpolovičná väčšina poslancov holandského parlamentu podporila návrh, aby ľudia, ktorí bezdôvodne odmietajú očkovanie proti koronavírusu, platili za testy na prítomnosť ochorenia COVID-19. Bez tých sa nebudú môcť zúčastniť na rôznych typoch verejných podujatí.(tasr)