AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 393 040 prípadov nákazy.

Za sobotu (7. 8.) pribudlo 33 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 541 (+ 0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 202 436 140

Počet úmrtí: 4 290 768

Počet vyliečených: 181 935 776

_______________________________________________________________________

10:00 Aktuálna situácia:

vykonalo sa 4 290 PCR testov, pozitívych bolo 33

pribudlo 0 obetí

hospitalizovaných je 65 (-14) chorých,

na JIS sú 3 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 3 osoby

zaočkovali 2 288 510 ľudí ( + 1 096)

8:00 Spojené štáty hlásili v sobotu viac než 100.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ešte v júni pribúdalo denne v priemere len 11.000 nových infekcií. "Naše modely ukazujú, že ak ľudí nezaočkujeme, denné prírastky môžu dosiahnuť aj státisíce prípadov, čo bude podobná situácia ako začiatkom januára tohto roku," uviedla pre CNN riaditeľka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walensky.

7:00 V niektorých talianskych mestách sa v sobotu protestovalo proti novým vládnym opatreniam, ktoré zavádzajú potvrdenie o imunite voči COVID-19.

Na námestí Piazza del Popolo v centre Ríma sa zišlo viac ako 1000 ľudí, ktorí skandovali "Nechceme covidpasy!" a "Sloboda!". Tisíce ďalších vyšli do ulíc v Miláne, pričom niektorí z nich mali na sebe pripnutú Dávidovu hviezdu s nápisom "neočkovaný". V Neapole sa zišlo asi 100 antivaxerov, ktorí demonštrovali najmä proti očkovaniu detí a vykrikovali: "Ruky preč od detí" a "Hanba! Hanba!". Zelené pasy sú v Taliansku povinné od piatku a sú potrebné na vstup do kín, múzeí a kryté športoviská alebo na vstup do interiérov reštaurácií.

To najdôležitejšie z piatka nájdete vo videu: