Pomaly, ale isto sa na Slovensku vraciame "do normálu". Väčšina okresov je už žltá alebo oranžová, okresy Šaľa a Turčianske Teplice sú dokonca už v zelenej farbe. Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 390 546 prípadov nákazy.

Za pondelok (7. 6.) pribudlo 95 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 12 423 (+ 9) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 173 727 096

Počet úmrtí: 3 736 409

Počet vyliečených: 156 605 997

___________________________________________________________

10:15 Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (25), nasleduje Bratislavský (13), Trenčiansky (13), Trnavský (12), Košický (11), Prešovský (11), Nitriansky (6) a Banskobystrický (4).

10:00 Aktuálna situácia:

vykonalo sa 5 776 PCR testov, pozitívych bolo 95

pribudlo 9 obetí

hospitalizovaných je 334 (+11) chorých

na JIS je 30 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 29 osôb

zaočkovali 1 836 467 ľudí ( + 6 074)

9:00 Teória o tom, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória v čínskom meste Wu-chan je "dôveryhodná" a mala by sa podrobnejšie preskúmať. Vyplýva to zo správy amerického výskumného centra, o ktorej v utorok informoval denník The Wall Sreet Journal (WSJ). Denník sa odvolal na nemenované zdroje oboznámené s obsahom tohto utajovaného dokumentu.

8:00 Na výrazné zníženie rizika, že varianty koronavírusu spôsobia nové ohniská nákazy, bude potrebná aspoň 80-percentná zaočkovanosť populácie. Uviedol to v pondelok šéf programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan.

7:00 Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice má na najbližšie dva mesiace naplánovaných viac než 1600 operačných výkonov. Najdlhšie čakacie doby na operácie sú na klinike ortopédie. Uviedla to hovorkyňa Monika Krišková. Pripomenula, že operácie v plnom režime, bez obmedzení, začali v UNLP v súvislosti so zlepšením situácie okolo pandémie nového koronavírusu realizovať od začiatku júna.

6:00 Českým vedcom sa podarilo vyvinúť rúška a respirátory z materiálu, ktorý sa v prírode rýchlo rozloží. Tieto ochranné pomôcky vyrábajú pomocou kyseliny mliečnej, vďaka čomu je možné ich kompostovať, píše na svojom webe Technická univerzita v Liberci (TUL).

Pozrite si, to najdôležitejšie zo včera >>>