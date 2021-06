AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 390 809 prípadov nákazy.

Za štvrtok (10. 6.) pribudlo 84 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 12 433 (+ 0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 175,686,635

Počet úmrtí: 3,790,462

Počet vyliečených: 159,246,954

Nová mapa okresov od 7.6.2021 Zdroj: MZ SR

______________________________________________________________________________

8:11 Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok oznámil, že milióny dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J), ktoré boli vyrobené v problematickom závode v meste Baltimore, nesmú byť použité z dôvodu možnej kontaminácie. (tasr)

8:05 Český hokejista Jaromír Jágr sa odmietol zapojiť do očkovacej kampane. Ponuku od premiéra Andreja Babiša odmietol so slovami, že on sám sa teraz zaočkovať nemieni; uviedol, že má dostatok protilátok. (tasr)

7:35 Taliansko odporúča vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca len pre ľudí vo veku nad 60 rokov - s tým, že mladším ľuďom, ktorí dostali prvú dávku od AstraZenecy, by mali podať druhú dávku od firiem Pfizer alebo Moderna. (tasr)

7:20 Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila novú továreň na výrobu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od americkej spoločnosti Moderna, ktorá sa bude nachádzať vo Francúzsku. Tento krok zásadne zvýši výrobu očkovacích látok pre Európsku úniu. (tasrt)

7:10 Európska agentúra pre lieky (EMA) neodporúča používať vakcínu Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca proti novému koronavírusu u ľudí, ktorí mali syndróm kapilárneho úniku. EMA o tom informovala v piatok na svojej internetovej stránke. (tasr)

7:00 Srbská agentúra pre lieky v piatok povolila použitie vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Pfizer pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. (tasr)