Kauza šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu bude mať dnes možno definitívnu dohru. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) poslanca odsúdil na štyri roky a štyri mesiace, no odvolal sa voči nemu. Preto si na celý prípad posvieti Najvyšší súd (NS). Ak potvrdí rozhodnutie ŠTS, Kotleba si najbližšie roky posedí v base! Politik ale ešte pred pojednávaním zamiešal kartami.

10.45 - Členka senátu číta stručný priebeh pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde. Sudkyňa pokračuje v rekapitulácii doterajších pojednávaní aj po 11.00.

10.31 – Rozhodnuté! Pojednávanie bude pokračovať za neprítomnosti Kotlebu: „Z dokladov aké máme nie je zrejmé, o aké ochorenie sa jedná. Je na obžalovanom, aby si zabezpečil všetky záležitosti a dostavil sa na súd, keďže on sám sa proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu odvolal.“ Ospravedlnenie prišlo na súd pomerne neskoro, konkrétne včera po 15.00.

Najvyšší súd SR definitívne rozhoduje o tom, či pôjde Marian Kotleba za mreže. Ten sa odvolacieho procesu v kauze kontroverzných šekov osobne nezúčastnil. Argumentoval vážnymi osobnými a zákonnými dôvodmi. Na snímke vľavo je Tomáš Rosina, obhájca Mariána Kotlebu. Zdroj: MATEJ KALINA

10.25 - Na súd sa dostavil aj poslanec parlamentu. No nie za stranu ĽSNS, ale Miroslav žiak z SaS. Na sociálnej sieti hneď po vstupe do pojednávacej miestnosti napísal: „Keď som sa dozvedel, že hlavný aktér nepríde, tak som indulónu ako darček nezobral.“

10.18 - Prokurátor Tomáš Honz nie je s odôvodnením Kotlebovej neúčasti spokojný, pretože ho nepovažuje za hodnoverné. „Z potvrdenia lekára nie je zrejmé, o aké ochorenie sa jedná. Preto navrhujem, aby sa verejné zasadnutie konalo,“ povedal Honz. Kotlebov obhajca Tomáš Rosina chce, aby sa dnešné pojednávanie neuskutočnilo: „Môj klient sa riadne ospravedlnil.“ Senát súdu sa ide poradiť ako rozhodne. Prestávka bude trvať približne 10 minút.

10.13 – Kotleba sa nedostavil kvôli maródke syna. „Moja exmanželka sa nachádza dlhodobo v zahraničí a môj syn je na mňa naviazaný. Teraz je chorý, tak sa pojednávania zúčastniť nemôžem,“ píše sa v Kotlebovom liste súdu.

10.05 - Verejné zasadnutie začalo. To, čo Kotleba avizoval, teda že nepríde, sa stalo skutočnosťou. Súdna miestnosť je plná do posledného miesta. Časť verejnosti sa dokonca do pojednávacej miestnosti ani nezmestila.

9.30 - Kotleba rozdával kontroverzné šeky v sume 1488 eur presne v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu 14. marca 2017. V ňom bol prezidentom Jozef Tiso, ktorý bol obvinený zo spolupráce s nacistickým Nemeckom, zavedenia fašistického režimu, prenasledovania a deportácie slovenských Židov. 15. apríla 1947 bol uznaný vinným a o 3 dni neskôr popravený. Dátum, kedy šéf ĽSNS šeky rozdával ale nebol ani zďaleka najväčší problém.

Tým bola suma na verejne prezentovaných šekoch. Čísla 14 a 88 sú totiž nacistickou symbolikou. 14 symbolizuje vetu zloženú zo 14 slov, ktorú vytvoril americký nacista David Lane a v preklade znamená: „Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti.“ H je ôsme písmeno v abecede a preto je 88 považované za skrytú verziu nacistického pozdravu Heil Hitler.

„Takéto čísla majú význam len v spojení s inými okolnosťami, ktoré dokazujú známky extrémizmu. Súd sa preto zameral na skúmanie, či tieto okolnosti boli zistené na strane obžalovaného,“ povedala sudkyňa ŠTS pri odôvodňovaní rozsudku, v ktorom Kotlebu odsúdili na 4 roky a 4 mesiace. Poslanec bol odsúdený za trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. „Je to odkaz pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí, že súdy a prokuratúra sa zastanú tých, ktorí sú obeťami extrémizmu, násilia, rasovej nenávisti, fašizmu, neonacizmu,“ povedal po rozsudku prokurátor Tomáš Honz. Kotleba sa voči rozsudku odvolal, a tak vo veci rozhodne NS.

Ten môže potvrdiť výrok o vine aj treste, čo by pre Kotlebu znamenalo, že strávi viac ako štyri roky za mrežami. NS môže tiež trest znížiť, alebo pritvrdiť. Za trestný čin ktorý mal podľa ŠTS spáchať mu totiž hrozí 4 až 8 rokov. Ďalšou možnosťou je, že NS vráti súdny proces na ŠTS s tým, aby vo veci znova rozhodol.



Špecializovaný trestný súd odsúdil Pavla Ruska (v strede) na 19 rokov nepodmienečne. Rusko sa odvolal. Najvyšší súd mal pôvodne v kauze zmenky rozhodovať 15. a 16. decembra 2020, no Pavol Rusko tvrdil, že ho deň pred tým niekto oblial neznámou tekutinou, možno kyselinou. Súd ho ale vzal do väzby. Najvyšší súd 12. januára 2021 Ruska odsúdil na 19 rokov nepodmienečne. Zdroj: TASR

Deň pred pojednávaním ale Kotleba oznámil, že sa na súd nedostaví. Nie je to prvýkrát, čo sa rozhodol, že nepríde. Pôvodne mal NS rozhodovať 8. marca. Kotleba dal ale na súd žiadosť, aby sa pojednávanie preložilo na neskorší termín, lebo si potreboval naštudovať nové dôkazy prokurátora. Teraz pre zmenu tvrdí, že sa s advokátmi pripravoval dva týždne na pojednávanie. „Žiaľ, z vážnych osobných a zákonných dôvodov, ktoré v tejto chvíli nebudem zverejňovať, sa pojednávania nemôžem zúčastniť,“ napísal Kotleba na sociálnej sieti s tým, že si želá, aby sa pojednávalo za jeho prítomnosti. Takto pred viac ako rokom sa dnes už odsúdený Pavol Rusko nedostavil na súd v kauze zmenky kvôli tomu, že ho vraj niekto oblial kyselinou. Potom si pre neho prišli policajti a spolu s Marianom Kočnerom dostali 19 rokov natvrdo. NS môže dnes rozhodnúť aj bez Kotlebu. Ako to napokon dopadne sa dozvieme po 10.00. Vtedy sa začína pojednávanie.