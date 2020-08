oronavírusom sa na svete nakazilo sa už vyše 23 miliónov ľudí. Čísla naďalej stúpajú a väčšina krajín sveta už bojuje s druhou vlnou. Ako to vyzerá vo svete aj na Slovensku, sledujeme ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 3 225 prípadov nákazy koronavírusom.

- Vo štvrtok 20.8. pribudlo 123 nových prípadov ochorenia COVID-19.

- Spolu máme na Slovensku 33 obetí koronavírusu, vyliečilo sa celkovo 2 014 občanov.

SITUÁCIA VO SVETE



- Počet nakazených: 23 120 802

- Počet vyliečených: 15 714 993

- Počet úmrtí: 803 213

07:50 Za piatok pribudlo v Česku 506 nových prípadov ochorenia Covid-19. Tento počet je vôbec najvyšší od začiatku epidémie. Doterajší rekord bol 27. marca (377). Počet momentálne chorých znovu presiahol 5 000.

07:40 Nemecko v piatok varovalo pred cestovaním do Bruselu, keďže belgickú metropolu, v ktorej sídlia hlavné orgány Európskej únie, sužuje vysoký výskyt koronavírusového ochorenia COVID-19. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí zároveň upozornilo obyvateľov, aby nepodnikali cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, do regiónov EÚ, kde úrady v priebehu jedného týždňa zaznamenajú viac než 50 prípadov nákazy na 100.000 osôb. (tasr)

07:30 Štát podľa publicistu Juraja Hrabka počas dovolenkovej sezóny v prevencii ochorenia COVID-19 zlyhal a neprijímal takmer žiadne relevantné opatrenia. Dnes síce prijíma množstvo odporúčaní, stále však nie je jasné, ktoré z nich budú napokon záväzné. „Počet ochorení a počet hospitalizácií prirodzene rastie po tom, ako boli uvoľnené opatrenia. Na druhej strane, štát nereaguje na tieto nárasty a ani na to, že niektoré iné krajiny už opäť sprísňujú opatrenia, hlavne čo sa týka vstupu na ich územie,“povedal Hrabko v diskusii na Tablet TV. (tasr)

07:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila, aby deti vo veku od 12 rokov nosili rúško za tých istých okolností ako dospelí. Podľa nej to pomôže zvládnuť pandémiu nového druhu koronavírusu. "Deti vo veku 12 rokov a viac by mali nosiť rúško za tých istých podmienok ako dospelí, predovšetkým vtedy, keď nie je možné zaručiť najmenej metrový odstup od ostatných, alebo keď je v okolí výrazné šírenie nákazy,"uviedla v piatok zdravotnícka agentúra OSN v nových odporúčaniach spracovaných v spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF). (tasr)